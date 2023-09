Googles Gboard führt Korrekturlesefunktion zur Verbesserung der Inhaltsqualität ein

By

Googles Gboard, bekannt als eine der besten Tastaturen für Android, hat kürzlich eine aufregende neue Funktion hinzugefügt. Die neueste Beta-Version der Gboard-App (v13.4) enthält jetzt eine „Korrekturlesen“-Option, die auf generativer KI basiert und Texte auf Rechtschreib-, Grammatik- und Zeichensetzungsfehler überprüfen und diese nahtlos beheben kann. Durch diesen Zusatz entfällt die Notwendigkeit von Drittanbieterdiensten wie Grammarly.

Laut 9To5Google erscheint die Option Korrekturlesen in der Symbolleiste von Gboard. Beim Tippen auf die Option verarbeitet die Funktion den Inhalt und stellt eine überarbeitete Version bereit, in der alle festgestellten Fehler korrigiert sind. Benutzer haben die Möglichkeit, ihren ursprünglichen Inhalt durch die überarbeitete Version zu ersetzen, indem sie auf die Schaltfläche „Daumen hoch“ tippen. Alternativ können sie den Vorschlag ablehnen, indem sie auf die Schaltfläche „Daumen nach unten“ klicken.

Zusätzlich zur Option „Korrekturlesen“ zeigt Gboard die Schaltfläche „Fix it“ an. Mit dieser Schaltfläche werden Fehler automatisch korrigiert, ohne dass die überarbeitete Version angezeigt wird oder der Benutzer den Vorschlag annehmen oder ablehnen kann. Allerdings bedarf die Unterscheidung zwischen den Optionen „Korrekturlesen“ und „Fix it“ einer weiteren Klärung.

Die Schaltfläche „Fix it“ wird zunächst in der Symbolleiste von Gboard angezeigt. Wenn Sie darauf tippen, erhalten Benutzer eine Eingabeaufforderung mit der Erklärung: „Der Text, der Korrektur gelesen wird, wird an Google gesendet und vorübergehend verarbeitet, um Grammatik- und Schreibvorschläge zu erstellen.“ Benutzer müssen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren, bevor sie die Funktion nutzen können.

Derzeit gibt es keine Informationen darüber, wann diese neuen Funktionen in der stabilen Version der Gboard-App verfügbar sein werden. Die Entwicklung und das Testen generativer KI-Funktionen erfordert in der Regel viel Zeit und Aufwand, bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Hoffentlich wird Samsung auch eine KI-gestützte Funktion integrieren, um die Qualität geschriebener Inhalte in die Samsung-Tastatur zu verbessern.

Quellen:

– 9To5Google