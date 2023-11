Garmin stellt spannende Updates für Forerunner-Smartwatches vor

By

Garmin ist mit der Veröffentlichung der öffentlichen Betaversion 17.18 mit einem großen Update für seine Forerunner-Smartwatches zurück. Das Update bringt eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen für ausgewählte Modelle, darunter den Forerunner 255, 955, 265 und 965.

Eine der herausragenden Funktionen dieses Updates ist die Einführung der Nickerchenverfolgung. Jetzt kann Ihre Forerunner-Smartwatch Ihre Schlafgewohnheiten tagsüber verfolgen, wertvolle Erkenntnisse liefern und sogar die optimale Zeit und Dauer für ein kurzes Nickerchen empfehlen. Nickerchen haben bekanntermaßen positive Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Stimmung, weshalb diese Funktion eine willkommene Ergänzung ist.

Eine weitere spannende Ergänzung ist der Red Shift-Modus, der exklusiv für die Forerunner 265 und 965 verfügbar ist. Dieser Modus füllt das Zifferblatt der Uhr mit rötlichen Farbtönen und ersetzt so das potenziell störende blaue Licht, das Geräte nachts ausstrahlen. Rotes Licht hingegen ist viel schonender für die Augen und sorgt so für ein angenehmeres Erlebnis für den Benutzer.

Auch die Body-Battery-Funktion hat deutliche Verbesserungen erfahren. Dieses Tool bietet jetzt eine farbcodierte Darstellung des Energieniveaus Ihres Körpers und zeigt, wie sich tägliche Ereignisse und Aktivitäten auf Ihre Gesamtenergie auswirken. Es hilft Ihnen zu verstehen, wie sich Ruhemomente oder Stresssituationen auf Ihren Körper auswirken, und ermöglicht Ihnen, fundiertere Entscheidungen über den Umgang mit Ihrer Energie zu treffen.

Zusätzlich zu diesen großen Updates hat Garmin einige kleinere Änderungen an verschiedenen Funktionen vorgenommen, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Smart Notifications zeigen jetzt eingebettete Bilder an und Inlineskaten wurde als neuer Trainingsmodus hinzugefügt. Benutzer haben außerdem die Möglichkeit, die Schriftgröße auf ihren Bildschirmen zu erhöhen und so die Lesbarkeit zu verbessern.

Um auf die öffentliche Beta-Version 17.18 zuzugreifen, müssen Sie dem Garmin Beta-Softwareprogramm beitreten und einem einfachen Prozess folgen, der in unserem umfassenden Leitfaden beschrieben wird. Sobald Sie sich registriert haben, können Sie im Einstellungsmenü Ihres Forerunner zum Abschnitt „System“ gehen und auf „Software-Update“ tippen, um nach Updates zu suchen.

FAQ

F: Wie kann ich die Garmin Public Beta Version 17.18 für meine Forerunner-Smartwatch erhalten?

A: Treten Sie dem Garmin Beta Software-Programm bei und befolgen Sie die in unserem Leitfaden beschriebenen Schritte, um auf das Update zuzugreifen.

F: Was ist die Nickerchen-Tracking-Funktion?

A: Mit der Nickerchen-Tracking-Funktion kann Ihre Forerunner-Smartwatch Ihre Schlafgewohnheiten tagsüber überwachen und Erkenntnisse und Empfehlungen für die beste Nickerchenzeit und -dauer liefern.

F: Welche Modelle sind für den Red Shift-Modus berechtigt?

A: Die Forerunner 265 und 965 unterstützen den Red Shift-Modus, der blaues Licht durch sanftere Rottöne auf dem Zifferblatt ersetzt, um Störungen Ihrer Sicht und Ihres Schlafs zu minimieren.

F: Wie funktioniert die Body Battery-Funktion?

A: Die Body Battery-Funktion zeigt farbcodierte Energieniveaus an und zeigt, wie sich tägliche Ereignisse und Aktivitäten auf die Gesamtenergie Ihres Körpers auswirken. Dies hilft Ihnen, die Auswirkungen von Ruhe und Stress auf Ihr Energieniveau zu verstehen.

F: Welche kleineren Änderungen sind im Update enthalten?

A: Das Update umfasst Verbesserungen wie die eingebettete Bildanzeige in Smart Notifications, die Hinzufügung von Inline-Skating als Trainingsmodus und die Option für größere Schriftgrößen auf dem Bildschirm.