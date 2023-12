Vermisster Mann aus Thomondgate löst Besorgnis aus

Eine Person namens William Spratt, 54 Jahre alt, wurde in seinem Wohnsitz in Thomondgate als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde er am 5. Dezember 2023 in der Gegend gesehen. Da er etwa 5 Meter groß, schlank und mit kurzen schwarzen Haaren ist, haben die Behörden die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten, um ihn ausfindig zu machen. Sowohl die Polizei als auch die Familie von Herrn Spratt äußern ihre Sorge um sein Wohlergehen. Informationen zu seinem Aufenthaltsort können durch Kontaktaufnahme mit der Henry Street Garda Station unter 8 061 212, der Garda Confidential Line unter 400 1800 666 oder einer beliebigen örtlichen Garda Station geteilt werden.

