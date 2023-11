Neuanfänge im Sand: Dune Awakening bereitet sich auf frühe Closed Beta-Tests vor

By

Machen Sie sich bereit für eine außergewöhnliche Reise zum gewürzreichen Planeten Arrakis, denn Funcom ist dabei, den ersten Betatest seines mit Spannung erwarteten Spiels Dune Awakening zu enthüllen. Diese immersive virtuelle Adaption der beliebten Dune-Romane wird die Spieler mit ihrem reichen und weitläufigen Universum fesseln.

Funcom gab kürzlich bekannt, dass sie in dieser entscheidenden Entwicklungsphase gerne Feedback von Spielern einholen möchten. Daher werden sie frühzeitig geschlossene Betatests durchführen und die Teilnehmerzahl schrittweise erweitern. Diese Gelegenheit ermöglicht es den Spielern, ihre Erkenntnisse und Vorschläge einzubringen und so die Zukunft von Dune Awakening zu gestalten.

Die bevorstehende Beta-Phase ist voller Spannung, aber angehende Tester sollten sich darüber im Klaren sein, dass der Platz begrenzt ist. Da nur noch wenige Slots verfügbar sind, wird das Glück entscheiden, wer unter den eifrigen Fans gemeinsam in die riesigen Dünen von Arrakis wagt.

Wenn Sie sich danach sehnen, die Geheimnisse von Dune vor allen anderen zu erkunden, haben Sie die Chance, sich eine Einladung zur Closed Beta zu sichern. Melden Sie sich einfach auf der offiziellen Dune Awakening-Website an und nehmen Sie Ihren Platz unter denjenigen ein, die hoffen, in dieser epischen Welt ihre Legenden zu schmieden.

Dune Awakening verspricht ein dynamisches und fesselndes Erlebnis und lädt die Spieler dazu ein, ihren eigenen Weg auf dem gnadenlosen Wüstenplaneten zu finden, der die Fans seit Jahrzehnten fasziniert. Bereiten Sie sich darauf vor, politische Intrigen zu meistern, ums Überleben zu kämpfen und die Kontrolle über die wertvollste Ressource im Universum zu übernehmen: Gewürze.

Melden Sie sich für die geschlossene Beta an und werden Sie Teil einer ausgewählten Gruppe von Spielern, die das Schicksal von Dune Awakening mitgestalten werden. Dies ist Ihre Gelegenheit, Ihre Spuren in Arrakis zu hinterlassen und eine Legende in diesem ikonischen Universum zu werden.

Häufigste Fragen

Was ist Dune Awakening?

Dune Awakening ist eine virtuelle Adaption der beliebten Dune-Romane und bietet Spielern ein immersives Erlebnis im reichen und weitläufigen Universum von Arrakis.

Wie kann ich an der geschlossenen Beta teilnehmen?

Um an der Closed Beta teilzunehmen, können sich interessierte Spieler auf der offiziellen Dune Awakening-Website anmelden und eine Einladung erhalten.

Wird es während der Beta eine strikte Geheimhaltungsvereinbarung geben?

Ja, Funcom hat erklärt, dass es für die geschlossene Beta eine strikte Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) geben wird, die es den Teilnehmern untersagt, Details oder Inhalte des Spiels weiterzugeben.