Fujifilm kündigt neue spiegellose Kamera GFX100 II zu einem günstigeren Preis an

By

Fujifilm hat während seines X Summit-Livestreams seine neueste spiegellose Mittelformat-Flaggschiffkamera, die GFX100 II, vorgestellt. Die GFX100 II verfügt über mehrere neue Funktionen, darunter einen neuen Sensor, einen Autofokus zur Motiverkennung und 4K-Video in voller Breite. Am beeindruckendsten ist, dass die Kamera trotz dieser zusätzlichen Funktionen einen Preis von 7,499 US-Dollar hat, was etwa 2,500 US-Dollar weniger ist als ihr Vorgänger, die GFX100.

Der GFX100 II hat im Vergleich zum GFX100 ein kompakteres Gehäuse und der vertikale Griff ist jetzt eine optionale Ergänzung. Allerdings gleicht die Kamera ihre geringere Größe durch verbesserte Spezifikationen aus. Es behält die gleiche Auflösung von 102 Megapixeln bei und verfügt über einen 43.8 x 32.9 mm großen Sensor, der 1.7-mal mehr Oberfläche bietet als ein 35-mm-Vollformatsensor. Darüber hinaus verfügt die neue Kamera über einen erweiterten ISO-Bereich von 80 bis 12,800 und nimmt 4K-Videos in voller Breite mit 60 Bildern pro Sekunde auf.

In puncto Geschwindigkeit nutzt die GFX100 II den X-Prozessor der fünften Generation der X-H2S- und X-H2-Kameras von Fujifilm. Dies ermöglicht einen Autofokus zur Motiverkennung und die Möglichkeit, 4:2:2 10-Bit Apple ProRes auf seinen dualen SDXC- oder CFexpress Typ-B-Speicherkarten aufzuzeichnen. Die Kamera bietet außerdem neue Videofunktionen, darunter die Motivverfolgung im Videomodus und die Möglichkeit, 8K/30p-Aufnahmen zu ermöglichen.

Fotografen werden den neuen elektronischen Sucher der GFX100 II mit 9.44 Millionen Bildpunkten, die schnelle Aufnahmegeschwindigkeit von bis zu 8 Bildern pro Sekunde und die Integration einer neuen Filmsimulation namens Reala Ace zu schätzen wissen. Der verstellbare hintere LCD-Bildschirm lässt sich schnell nach oben, unten oder zur Seite neigen, ähnlich wie beim Fujifilm X-T5. Allerdings verfügt es nicht über die Möglichkeit, zur Selbstaufzeichnung nach vorne zu zeigen.

Insgesamt zielt die GFX100 II darauf ab, Mittelformatfotografie durch ihren günstigeren Preis und ihr tragbareres Design zugänglicher zu machen. Obwohl es immer noch ein teures System ist, bietet es einen Bruchteil der Kosten im Vergleich zu den High-End-Mittelformatkameras der Vergangenheit. Die GFX100 II bietet eine vielseitige Lösung für Fotografen, die sich in die Mittelformatfotografie wagen möchten.

Quellen:

– Fujifilm X Summit Livestream

– The Verge-Artikel von Antonio G. Di Benedetto