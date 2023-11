Die mobile Erweiterung von Frostpunk: Beyond The Ice verspricht neue Funktionen und spannendes Gameplay

Fans des von Kritikern gefeierten Survival-Baumanagement-Simulationsspiels Frostpunk können dessen eisige Welt bald auf ihren Mobilgeräten erleben. Com2uS, der renommierte Entwickler und Herausgeber beliebter Handyspiele wie Summoners War und MLB 9 Innings, hat sich mit NetEase zusammengetan, um Frostpunk: Beyond the Ice in Regionen auf der ganzen Welt zu bringen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Frostpunk-Enthusiasten ein immersives Spielerlebnis für unterwegs zu bieten.

Frostpunk: Beyond the Ice, die offizielle Mobilversion des Spiels, versetzt Spieler mitten in eine Eiszeit während der Zweiten Industriellen Revolution. Während die Spieler über eine Stadt herrschen, die um eine riesige Dampfmaschine herum gebaut wurde, stehen sie vor der Herausforderung, Gesetze zu erlassen, eine Belegschaft zu verwalten und eine wichtige Infrastruktur aufzubauen, während sie sich gleichzeitig in der rauen Realität einer gefrorenen Welt zurechtfinden. Mit seinen überzeugenden Entscheidungen und der fesselnden Erzählung hat Frostpunk seit seiner Erstveröffentlichung im Jahr 2018 Millionen von Spielern in seinen Bann gezogen.

Die mobile Adaption wurde im Rahmen einer Partnerschaft zwischen 11 Bit Studios, dem ursprünglichen Frostpunk-Entwickler, und NetEase entwickelt und bietet aufregende neue Funktionen, die nur in dieser Version erhältlich sind. Spieler können Gilden beitreten und mit anderen zusammenarbeiten, um spezielle Gildenmissionen abzuschließen und dabei wertvolle Buffs und Belohnungen freizuschalten. Darüber hinaus ermöglicht das Handelssystem den Spielern, wichtige Ressourcen von Mitüberlebenden zu erwerben und mutige Rettungen seltener Tiere aus den gefrorenen Ödlanden zu unternehmen.

Com2uS, bekannt für seinen Erfolg bei der Entwicklung mobiler Spiele mit globaler Anziehungskraft, plant, sein Fachwissen zu nutzen, um den Erfolg von Frostpunk: Beyond the Ice in Regionen wie Asien, Nordamerika und Europa (ohne China) sicherzustellen. Das Spiel wird im Apple App Store und bei Google Play als Free-to-Play-Titel zum Download verfügbar sein und die immersive Welt von Frostpunk einem breiteren Publikum mobiler Spieler zugänglich machen.

Bisher wurde kein offizieller Veröffentlichungstermin bekannt gegeben. Fans, die dieser lang erwarteten mobilen Erweiterung sehnsüchtig entgegenfiebern, werden ermutigt, auf dem Laufenden zu bleiben, um weitere Updates zu erhalten. Die Veröffentlichung von Frostpunk: Beyond the Ice verspricht ein monumentaler Meilenstein in der sich ständig weiterentwickelnden Welt des mobilen Gamings zu werden und bietet eine einzigartige Mischung aus strategischer Entscheidungsfindung und atmosphärischem Storytelling, die Spieler überallhin mitnehmen können.

FAQ:

1. Was ist Frostpunk: Beyond the Ice?

Frostpunk: Beyond the Ice ist die offizielle mobile Version des Survival-Baumanagement-Simulationsspiels Frostpunk. Es bietet Spielern die Möglichkeit, die fesselnden Auswahlmöglichkeiten und die fesselnde Erzählung des Spiels auf ihren Mobilgeräten zu erleben.

2. Was sind die neuen Features in Frostpunk: Beyond the Ice?

Die mobile Adaption von Frostpunk führt exklusive Funktionen ein, darunter Gildenmissionen, die es Spielern ermöglichen, mit anderen zusammenzuarbeiten, ein Handelssystem zum Erwerb von Ressourcen und die Möglichkeit, seltene Tiere aus den gefrorenen Ödlanden zu retten.

3. Wer veröffentlicht Frostpunk: Beyond the Ice?

Com2uS, ein weltweit anerkannter Entwickler und Herausgeber von Handyspielen, hat sich die weltweiten Veröffentlichungsrechte für Frostpunk: Beyond the Ice gesichert. Sie werden das Spiel in Regionen wie Asien, Nordamerika und Europa (ohne China) veröffentlichen.

4. Wann wird Frostpunk: Beyond the Ice zum Download verfügbar sein?

Obwohl noch kein offizieller Veröffentlichungstermin bekannt gegeben wurde, können Spieler mit der Veröffentlichung des Spiels im Apple App Store und bei Google Play als Free-to-Play-Titel rechnen. Bleiben Sie dran für weitere Updates im Veröffentlichungsfenster.