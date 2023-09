Wie Davina McCall immer jünger aussieht als je zuvor

Davina McCall ist für ihr jugendliches Aussehen und ihre unbestreitbare Energie bekannt und viele Menschen fragen sich, wie sie es schafft, jünger als je zuvor auszusehen. Obwohl Davina seit fast 30 Jahren im Fokus der Öffentlichkeit steht, scheint sie rückwärts zu altern.

Eines ihrer Geheimnisse, um dem Alter zu trotzen, ist ihre Hautpflegeroutine. Davina hält es relativ einfach und verwendet erschwingliche Produkte, die in Supermärkten und Ladengeschäften erhältlich sind. Sie schwört auf das Mizellenwasser von Garnier, um Make-up sanft zu reinigen und zu entfernen. Anschließend trägt sie einen Toner von Dr. Frances Prenna Jones namens Formula 2006 auf, der ideal für ihre fettige Haut ist. Abgerundet wird ihr Hautpflegeritual mit Garniers „luxuriöser“ Ultra-Lift-Nachtcreme und Sonnenschutzfaktor 50.

Beim Make-up bevorzugt Davina einen natürlichen Look. Sie verwendet oft Produkte aus der Trinny London-Reihe von Trinny Woodall, einschließlich der BFF De-Stress-Creme für eine leichte Abdeckung. Basische Mascara, Chubby Stick-Lippenstifte von Clinique und ein Hauch Rouge runden ihren frischen Look ab.

Davinas üppiges Haar ist zu einem Markenzeichen ihres Images geworden. Sie färbt ihre Locken selbst zu Hause und lässt ihre Haare nie an der Luft trocknen, sondern föhnt sie lieber mit einer guten Bürste.

Fitness spielt eine wichtige Rolle für Davinas jugendliches Aussehen. Sie plädiert für regelmäßige Bewegung und glaubt, dass dies der Schlüssel zur Jugend ist. Davina integriert eine Vielzahl von Aktivitäten in ihre Routine, wie z. B. flotte Spaziergänge mit dem Hund, Laufen, Pilates, Boxkurse und Krafttraining. Auf ihrer Website bietet sie sogar zehnminütige Armtrainings an.

Davina ernährt sich zuckerfrei, was zu ihrer allgemeinen Gesundheit beiträgt. Sie hat frühere Probleme mit Magersucht und Sucht überwunden und legt nun Wert auf ihr Wohlbefinden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Davina McCalls Anti-Aging-Geheimnisse eine unkomplizierte Hautpflegeroutine, natürliches Make-up, gut gestyltes Haar, regelmäßige Bewegung und eine zuckerfreie Ernährung umfassen. Ihr Engagement, innerlich und äußerlich auf sich selbst aufzupassen, lässt sie jünger aussehen als je zuvor.

Quellen:

- The Sun

- Der Spiegel

