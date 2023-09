Freunde mit Vorteilen: Dohlen bilden strategische Verbindungen für besseres Essen

By

Wilde Dohlen in England haben gelernt, auf der Suche nach leckeren Leckereien neue soziale Kontakte zu knüpfen. In einem vom Cornish Jackdaw Project durchgeführten Experiment beobachteten Forscher das Verhalten Tausender Dohlen, die mit mit Transpondern ausgestatteten Knöchelbändern ausgestattet waren. Auf dem Land wurden automatisierte Futterautomaten aufgestellt, und wenn ein Vogel darauf landete, erkannte er automatisch die Identität des Vogels. Die Futterspender wurden paarweise geliefert, wobei eine Seite minderwertiges Getreide und die andere Seite köstliche Mehlwürmer verteilte. Die Vögel wurden in zwei Gruppen eingeteilt, und die Futterhäuschen öffneten sich unter bestimmten Bedingungen, z. B. dass sich nur die Getreidetür für einen Einzelvogel öffnete oder dass sich beide Türen öffneten, wenn zwei Vögel aus derselben Gruppe gemeinsam zu Besuch waren.

Die Studie ergab, dass Dohlen schnell lernten, neue soziale Kontakte zu knüpfen und alte Freunde im Stich zu lassen, um möglichst viel Zugang zu Mehlwürmern zu haben. Allerdings blieben die Vögel ihren lebenslangen Partnern und unmittelbaren Familienmitgliedern treu, was zeigt, dass Blutsbande stärker waren als die Verlockung leckerer Leckereien. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass Dohlen ihre Beziehungen strategisch anpassen, um die besten Belohnungen zu erhalten.

Die Studie beleuchtet, wie Tiere nicht-familiäre Beziehungen eingehen und komplexe soziale Situationen meistern. Dohlen nutzen ihre kognitiven Fähigkeiten, um sich an frühere Erfahrungen zu erinnern und strategische Entscheidungen über den Aufbau oder die Aufrechterhaltung ergänzender Beziehungen zu treffen. Während sich die Forscher nicht sicher sind, ob die Vögel diese Beziehungen außerhalb der experimentellen Umgebung aufrechterhielten, hoffen sie, diesen Aspekt in zukünftigen Arbeiten untersuchen zu können.

Obwohl es eine riskante soziale Strategie sein kann, Zeit und Energie in nicht verwandte Personen zu investieren, zeigt die Studie, wie Dohlen die Vorteile des Knüpfens neuer Kontakte mit der Loyalität gegenüber ihrer Familie in Einklang bringen. Diese Ergebnisse unterstreichen die Intelligenz und das strategische Verhalten von Dohlen bei der Beschaffung von Ressourcen in ihrer Umgebung.

