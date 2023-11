Erleben Sie den Nervenkitzel des Gamings mit kostenlosen Spieltagen im Xbox Game Pass

Machen Sie sich bereit, den Adrenalinstoß von Hochgeschwindigkeitsrennen, die Intrigen der Spionage und die Spannung des Schwertkampfs mit Free Play Days im Xbox Game Pass zu erleben! Von Donnerstag, 16. November, 12:01 Uhr PDT, bis Sonntag, 19. November, 11:59 Uhr PDT, können Xbox Game Pass Core- und Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder in die actiongeladenen Welten von F1® 23, Deceive Inc., eintauchen. und Stray Blade.

Wie man anfängt

Um am Spaß teilzunehmen, suchen und installieren Sie einfach die Spiele auf der Seite mit den einzelnen Spieldetails auf Xbox.com. Sie werden zum Microsoft Store weitergeleitet, wo Sie sich mit Ihrer Xbox Game Pass Core- oder Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft anmelden können, um die Spiele zu installieren. Wenn Sie lieber auf der Konsole spielen möchten, gehen Sie im Xbox Store zur Registerkarte „Abonnements“ und durchsuchen Sie die Sammlung „Free Play Days“ auf Ihrer Xbox One oder Xbox Series X|S.

Halten Sie die Spannung aufrecht

Wenn Sie während der Free Play Days nicht genug von den Spielen bekommen können, haben Sie die Möglichkeit, diese und alle zusätzlichen Editionen mit einem zeitlich begrenzten Rabatt zu erwerben. Sie können weiterspielen, ohne Ihren Fortschritt zu verlieren, einschließlich Ihres Gamerscores und der während des Events erzielten Erfolge. Beachten Sie, dass Rabatte, Verfügbarkeit und regionalspezifische Angebote variieren können.

FAQ

F: Kann ich die Free Play Days-Spiele mit meinen Freunden spielen?



A: Ja! Xbox Game Pass Core bietet Zugriff auf ein spezielles Multiplayer-Netzwerk, sodass Sie Ihre Kräfte bündeln und gegen Freunde aus der ganzen Welt antreten können. Darüber hinaus verleiht das gemeinsame Spielen dem Spielerlebnis noch mehr Spannung.

F: Wie erhalte ich den F1 23 Ultimate-Vorteil?



A: Game Pass Ultimate-Mitglieder können 11,000 PitCoin beanspruchen, die im F1 23-Shop und zum Kauf des VIP Podium Pass verwendet werden können. Gehen Sie einfach zur Perks-Galerie und fordern Sie das Angebot vor dem 30. November 2023 an.

F: Welche Updates sind in den kostenlosen Spieltagen von Deceive Inc. enthalten?



A: Während der Free Play Days bietet Deceive Inc. das Of Queens and Kings-Update mit einem neuen Agenten, einer neuen Karte und spannenderer Spionage-gegen-Spionage-Action an. Nehmen Sie die Herausforderung alleine an oder schließen Sie sich mit Freunden zusammen, um Ihre Gegner zu überlisten und das Ziel zu sichern.

F: Was macht Stray Blade zu einem einzigartigen Spielerlebnis?



A: Stray Blade nimmt Spieler mit auf eine Reise durch das mysteriöse Verlorene Tal von Acrea, wo Sie als auferstandener Abenteurer in Begleitung des treuen Xhinnon-Wolfs Boji spielen. Durchqueren Sie vom Krieg gezeichnete Landschaften, nutzen Sie die Macht der Metalle von Acrean und meistern Sie ein Kampfsystem, das es Ihnen ermöglicht, die Welt durch Ihre Aktionen zu gestalten.

Verpassen Sie nicht diese aufregenden kostenlosen Spieltage für Xbox Game Pass Core und Xbox Game Pass Ultimate. Weitere Informationen zu Free Play Days und die neuesten Xbox-Gaming-Neuigkeiten finden Sie unter Xbox Wire.