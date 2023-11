T-Mobile stellt unwiderstehliche Angebote für den Black Friday 2023 vor: kostenlose Telefone, Smartwatches und mehr!

By

T-Mobile wird dieses Jahr mit seinen unglaublichen Black Friday-Aktionen 2023 für etwas Vorweihnachtszauber sorgen. Ab dem 16. November können sowohl neue als auch bestehende Kunden von einer Schatztruhe an Gratisangeboten des landesweit führenden „Un-Carrier“ profitieren. Aber keine Sorge, Sie müssen nicht bis Thanksgiving warten, um sich diese aufregenden Angebote zu sichern.

Als Ausdruck seiner Großzügigkeit bietet T-Mobile eine Reihe hochwertiger Android-Telefone an, die Sie für 0 US-Dollar erwerben können. Zu gewinnen sind Modelle wie das Galaxy S23, Z Flip 5, Google Pixel 8, Pixel 8 Pro und Motorola Razr+. Um dieses atemberaubende Angebot nutzen zu können, müssen Sie lediglich entweder eine neue Servicelinie erwerben oder ein berechtigtes Gerät in Zahlung geben. Und das Beste daran? Sie können dieses Angebot genießen, solange Sie einen Go5G Next- oder Go5G Plus-Plan haben.

Aber die kostenlosen Angebote beschränken sich nicht nur auf Telefone. T-Mobile ermöglicht Kunden außerdem, ihr kostenloses Telefon mit einer kostenlosen Smartwatch wie der Samsung Galaxy Watch 6 oder Google Pixel Watch sowie kostenlosen Ohrhörern mit Geräuschunterdrückung zu kombinieren. Natürlich benötigen Sie ein neues Serviceangebot für die Smartwatch, aber für die Galaxy Buds 2 fallen keine zusätzlichen Kosten an. Und wenn Sie sich für das Samsung-Bundle bestehend aus Galaxy S23, Galaxy Watch 6 und Galaxy Buds 2 entscheiden, sparen Sie insgesamt satte 1,300 US-Dollar.

Zusätzlich zu den unwiderstehlichen Telefon- und Smartwatch-Angeboten bringt T-Mobile das allseits beliebte Angebot mit vier Telefonanschlüssen für nur 100 US-Dollar pro Monat zurück. Und das ist noch nicht alles – Kunden können sich außerdem über die kostenlose Galaxy Watch 6, die kostenlose Pixel Watch der ersten Generation, die Pixel Watch 2 zum halben Preis und bis zu 150 US-Dollar Rabatt auf ausgewählte JBL-Produkte freuen.

Doch nicht nur T-Mobile verbreitet Weihnachtsstimmung. Metro by T-Mobile bereitet sich auf eine Reihe eigener Sonderangebote für die frühen Feiertage vor. Kunden können sich darauf freuen, das Samsung Galaxy S23 FE kostenlos mit Nummernübertragung, das Samsung Galaxy A54 5G kostenlos mit Port-Ins und das faltbare Motorola Razr für nur 99.99 $ zu ergattern. Der 5G-Dienst von Metro wird ebenfalls einen deutlichen Preisverfall erfahren und ist für nur 25 US-Dollar pro Monat für eine einzelne unbegrenzte Leitung erhältlich.

Bei solch unglaublichen Angeboten ist es kein Wunder, dass T-Mobile und Metro by T-Mobile diese Weihnachtszeit wirklich unvergesslich machen werden. Markieren Sie Ihren Kalender und stellen Sie sicher, dass Sie diese außergewöhnlichen Angebote nicht verpassen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wann beginnen die Black Friday 2023-Aktionen von T-Mobile? Die Black Friday 2023-Aktionen von T-Mobile beginnen am Donnerstag, 16. November. Welche Telefone sind beim Black Friday-Angebot von T-Mobile kostenlos erhältlich? T-Mobile bietet mehrere High-End-Android-Telefone kostenlos an, darunter das Galaxy S23, Z Flip 5, Google Pixel 8, Pixel 8 Pro und Motorola Razr+. Kann ich ein kostenloses Telefon mit einer kostenlosen Smartwatch kombinieren? Ja, bei T-Mobile können Kunden ihr kostenloses Telefon mit einer kostenlosen Smartwatch wie der Samsung Galaxy Watch 6 oder der Google Pixel Watch kombinieren. Welche weiteren Aktionen sind verfügbar? T-Mobile bietet außerdem vier Telefonanschlüsse für 100 US-Dollar pro Monat, eine kostenlose Galaxy Watch 6, eine kostenlose Pixel Watch der ersten Generation, eine Pixel Watch 2 zum halben Preis und Rabatte auf ausgewählte JBL-Produkte. Welche Sonderangebote gibt es bei Metro by T-Mobile? Metro by T-Mobile bietet Angebote wie das kostenlose Samsung Galaxy S23 FE mit Nummernübertragung, das kostenlose Samsung Galaxy A54 5G mit Port-Ins und das faltbare Motorola Razr für 99.99 $.