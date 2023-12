Republikanische Präsidentschaftskandidaten stehen sich in einer hitzigen Debatte gegenüber

By

In einer hochbrisanten Debatte im Vorfeld der Iowa Caucuses traten vier republikanische Präsidentschaftskandidaten auf der Bühne aneinander, während sie um die Unterstützung unentschlossener Wähler wetteiferten. Die Abwesenheit des ehemaligen Präsidenten Donald Trump war zwar bemerkenswert, tat der Intensität der Diskussion jedoch keinen Abbruch. An der zweistündigen Debatte nahmen der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley und der Geschäftsmann Vivek Ramaswamy teil, die sich jeweils von ihren Gegnern abheben wollten.

Der Funke flog schon früh, als DeSantis und Ramaswamy gezielte Angriffe gegen Haley starteten. DeSantis kritisierte ihre Haltung zur Transgender-Betreuung und warf ihr vor, vor der Linken zu kapitulieren, während Ramaswamy behauptete, sie sei dem republikanischen Establishment verpflichtet. Trotz der Angriffe reagierte Haley selbstbewusst und behauptete, dass ihre Kritiker einfach nur neidisch auf die Unterstützung ihrer Spender seien.

Christie hingegen nutzte seine Redezeit, um Trumps Abwesenheit von der Bühne ins Visier zu nehmen. Allerdings schloss sich keiner der anderen Kandidaten seiner Kritik an und konzentrierte sich stattdessen auf seine eigenen Plattformen und Richtlinien.

Im Verlauf der Debatte eskalierten die Spannungen. Ramaswamy, der einzige Kandidat ohne Gouverneurserfahrung, versuchte, sich als Außenseiter mit überlegener außenpolitischer Weisheit darzustellen. Er forderte Haley auf, bestimmte Provinzen in der Ostukraine zu nennen, und unterstellte, dass ihr die Einzelheiten nicht bekannt seien. Christie intervenierte, um Haley zu verteidigen, bezeichnete Ramaswamy als widerwärtigen Angeber und betonte Haleys Intelligenz und Erfahrung.

Die Debatte erreichte ihren Höhepunkt, als Ramaswamy Haleys Authentizität in Frage stellte und ein Schild hochhielt, auf dem sie ihr Korruption vorwarf. Haley nutzte die Gelegenheit, um auf den Vorwurf einzugehen und ihre Integrität zu bekräftigen.

Insgesamt zeigte die Debatte die Entschlossenheit der Kandidaten, sich in einem kleineren Feld hervorzuheben und unentschlossene Wähler für sich zu gewinnen. Da die Caucus-Partei in Iowa immer näher rückt, ist der Druck auf diese Republikaner groß, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur an Schwung zu gewinnen.