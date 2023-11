Fornite OG nimmt Spieler mit auf eine nostalgische Reise durch die Geschichte von Battle Royale

Fortnite OG ist da und weckt bei langjährigen Fans des Battle-Royale-Spiels die Nostalgie zurück. Fortnite OG wurde von Epic Games entwickelt und ist eine neue Saison mit regelmäßigen Updates, die jeweils eine andere Phase der Vergangenheit des Spiels zurückbringen.

Zum Auftakt konzentriert sich Fortnite OG auf Kapitel 1: Staffel 5. Das bedeutet, dass längst verlorene Favoriten wie Tilted Towers ein Comeback feiern, zusammen mit klassischen Waffen wie dem Sturmgewehr, der Pump-Shotgun und dem Jagdgewehr. Spieler können außerdem wieder mit Fahrzeugen wie dem Einkaufswagen und dem Geländekart über die Insel sausen.

Aber die Reise durch die Geschichte des Battle Royale endet hier nicht. Nachfolgende Updates werden sich mit verschiedenen Kapiteln der Fortnite-Vergangenheit befassen. Am 9. November wird ein Update zum Thema Staffel 6 Quadcrasher und Six-Shooter vorstellen. Am 16. November kommen die Staffeln 7 und 8 zurück, komplett mit Stormwing-Flugzeugen und Minikanonen. Am 23. November schließlich geht es um die Staffeln 9 und X, in denen Jetpacks und der Baller wieder eingeführt werden.

Zusätzlich zu diesen bekannten Features verspricht Fortnite OG jede Menge Überraschungen. Epic Games weist auf die Rückkehr von Live-Ereignissen hin, die bestimmte Abschnitte des Spiels definierten, wie etwa der rollende Würfel, der ausbrechende Vulkan oder das berüchtigte Schwarze Loch.

Diese aktualisierte Saison hat im Vergleich zu den vorherigen Saisons auch eine kürzere Dauer. Während eine reguläre Fortnite-Saison etwa drei Monate dauert, wird Fortnite OG nur vier Wochen dauern. Trotz des kürzeren Zeitrahmens können Spieler mit dem OG-Pass immer noch ein lohnendes Erlebnis erwarten, das 50 freischaltbare Gegenstände bietet. Der Pass kostet die üblichen 950 V-Bucks, aber Spieler können 1,000 V-Bucks zurückverdienen und Fortnite Crew-Abonnenten können kostenlos darauf zugreifen.

Um das Ganze abzurunden, bietet der In-Game-Shop den Spielern eine kuratierte Auswahl an klassischen, Mashup- und neuen Artikeln zum Kauf. Mit Fortnite OG nimmt Epic Games die Spieler mit auf eine nostalgische Reise und mischt das Spiel in einer Zeit bedeutender Veränderungen innerhalb der Fortnite-Community auf.

FAQ

1. Wie lange wird Fortnite OG dauern?

Fortnite OG dauert vier Wochen und ist damit kürzer als die übliche dreimonatige Dauer einer regulären Fortnite-Saison.

2. Welche Funktionen werden in Fortnite OG zurückgebracht?

Jedes Update in Fortnite OG bringt verschiedene Elemente aus der Vergangenheit des Spiels zurück, beginnend mit Kapitel 1: Staffel 5 und fortschreitend in den folgenden Kapiteln.

3. Was können Spieler mit dem OG-Pass freischalten?

Der OG-Pass bietet 50 freischaltbare Gegenstände, was der Hälfte der üblichen Menge für eine Fortnite-Saison entspricht. Spieler können 1,000 V-Bucks zurückverdienen und Fortnite Crew-Abonnenten können kostenlos darauf zugreifen.

4. Wird es in Fortnite OG Überraschungen geben?

Ja, Epic Games verspricht jede Menge Überraschungen, einschließlich der Rückkehr von Live-Events, die bestimmte Abschnitte des Spiels definierten.