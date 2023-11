Machen Sie sich bereit für einen Ausflug in die Vergangenheit in Fortnite OG

Fortnite-Fans, bleiben Sie dran, denn es gibt ein aufregendes Update! Baldur's Gate 3 Update 1.004 wurde offiziell veröffentlicht und bringt eine Reihe von Spielaktualisierungen, Fehlerbehebungen und Verbesserungen mit sich. Egal, ob Sie ein neuer Spieler oder ein erfahrener Spieler sind, dieses Update bietet ein wirklich überarbeitetes Spielerlebnis.

Einer der aufregendsten Aspekte dieses Updates ist die Einbeziehung von Inhalten aus früheren Staffeln. Jede Saison wird eine nach der anderen überarbeitet, sodass die Spieler die Spannung und Nostalgie noch einmal erleben können. Von Tilted Towers in Staffel 2 bis zu den epischen Schlachten von Staffel 9 und X bietet Fortnite OG alles. Waffen wie das Sturmgewehr, die Pump-Schrotflinte und das Jagdgewehr wurden freigegeben und beliebte Gegenstände wie der Greifer und die Boogie-Bombe sind wieder im Einsatz.

Aber das ist noch nicht alles. Das Update führt außerdem den OG Pass und den OG Shop ein. Der OG Pass bietet über 50 neue In-Game-Gegenstände, die in nur vier Wochen freigeschaltet werden können. Und für diejenigen, die ihrem Gameplay etwas Stil verleihen möchten, bietet der OG Shop klassische, Mashup- und frische Artikel, die für begrenzte Zeit verfügbar sein werden.

Für Fans von Ranglistenspielen führt Chapter 4 Season OG ein brandneues Ranglistensystem ein. Wenn Ihr Rang zu Beginn der Saison zurückgesetzt wird, hat jeder die Chance, im Rang aufzusteigen und sein Können unter Beweis zu stellen. Um den Fortschritt noch lohnender zu gestalten, werden durch das Abschließen bestimmter dringender Ranglisten-Quests exklusive Belohnungen im Spiel freigeschaltet, darunter das von Kapitel 1 inspirierte Rücken-Accessoire „Ranker's Tags“.

Machen Sie sich also bereit, machen Sie sich bereit und stürzen Sie sich in die Action, denn Fortnite OG ist zurück und besser als je zuvor. Spielen Sie mit Ihren Freunden, steigen Sie im Rang auf und schalten Sie unterwegs tolle Belohnungen frei. In diesem aufregenden Update ist es an der Zeit, die Vergangenheit noch einmal zu erleben und neue Erinnerungen zu schaffen.

FAQ

Was ist der OG-Pass?

Der OG Pass ist ein zeitreisender, turboschneller Season Pass in Fortnite OG. Es bietet über 50 neue In-Game-Gegenstände, die innerhalb von vier Wochen freigeschaltet werden können. Es ist für 950 V-Bucks erhältlich und im Fortnite Crew-Abonnement enthalten.

Was ist der OG-Shop?

Der OG Shop präsentiert eine kuratierte Auswahl an klassischen, Mashup- und frischen Artikeln. Diese Artikel werden nur für begrenzte Zeit verfügbar sein, wobei täglich eine neue Auswahl im Shop erscheint.

Was ist der Rang von Kapitel 4 Staffel OG?

Chapter 4 Season OG Ranked ist ein neues Ranglistensystem, das in Fortnite OG eingeführt wurde. Der Rang jedes Spielers wurde zurückgesetzt, was allen einen Neuanfang ermöglicht. Spieler können ihren Rang preisgeben, indem sie nur ein Ranglistenspiel spielen, und ihre Leistung in nachfolgenden Spielen aktualisiert ihren Rangfortschrittsbalken.

Wie funktioniert der schnellere Rangaufstieg?

In Fortnite OG wird der Rangaufstieg auf höheren und mittleren Rängen schneller sein. Spieler werden bei vorzeitigem Ausscheiden weniger bestraft und ihre Rangfortschrittsleiste wird etwas schneller ansteigen. Diese Anpassung wurde vorgenommen, um der kürzeren Saisondauer Rechnung zu tragen.

Was sind dringende Ranglisten-Quests?

Dringende Ranglistenquests sind spezielle Quests, die Spieler erhalten, wenn sie in ein Ranglistenspiel einsteigen. Durch das Abschließen einer bestimmten Anzahl dieser Quests können Spieler exklusive Belohnungen im Spiel freischalten. Durch das Abschließen nur einer dringenden Ranglisten-Quest während Fortnite OG wird das von Kapitel 1 inspirierte Rücken-Accessoire „Ranker-Tags“ freigeschaltet.