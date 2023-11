Indus Battle Royale bereichert das Gaming-Universum von Fortnite

By

Das indische Gaming-Studio SuperGaming wird mit seinem kommenden Battle-Royale-Spiel Indus das Fortnite-Erlebnis revolutionieren. Diese Zusammenarbeit wurde auf der India Game Developer Conference 2023 in Hyderabad angekündigt und läutet eine neue Ära für das beliebte Battle-Royale-Genre ein.

Indus Battle Royale in Fortnite

Durch die Nutzung des Unreal Editors für Fortnite (UEFN) von Epic Games hat SuperGaming das Gameplay, die Karte, die Modi und die Gesamtatmosphäre von Indus nahtlos in Fortnite integriert. Das bedeutet, dass PC- und macOS-Spieler bald die Möglichkeit haben, im beliebten Fortnite-Universum in die Welt von Indus einzutauchen.

Der Prozess, Indus zu Fortnite zu bringen, war keine leichte Aufgabe. Ein Zwei-Frauen-Team bei SuperGaming arbeitete nur 27 Tage lang unermüdlich daran, einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Durch ihre Innovation und Entschlossenheit haben sie ein außergewöhnliches Spielerlebnis geschaffen, das die beiden Welten nahtlos miteinander verbindet.

Um den Spielern einen Vorgeschmack darauf zu geben, was sie erwartet, hat SuperGaming einen spannenden Trailer veröffentlicht, der die beeindruckende Grafik und Spielmechanik von Indus in der Fortnite-Umgebung zeigt. Dieser Einblick in die Zukunft des Battle-Royale-Gamings lässt auf ein aufregendes Spielerlebnis schließen, das die besten Elemente beider Spiele vereint.

Die Veröffentlichung der Closed Beta von Indus für Mobilgeräte ist für die kommende Weihnachtszeit geplant, während die Verfügbarkeit von Indus in Fortnite in Kürze bekannt gegeben wird. Spieler können sich darauf freuen, nicht nur die atemberaubenden Karten und das fesselnde Gameplay zu erkunden, sondern auch die einzigartige „Cosmium-fokussierte Gewinnbedingung“ von Indus zu erleben. Um den Sieg zu erringen, müssen die Teams Cosmium beschaffen, eine äußerst begehrte Ressource im Spiel.

Der Zusammenarbeit zwischen SuperGaming und Fortnite liegt der gemeinsame Glaube an die Kraft des Gamings zugrunde, Kulturen zusammenzubringen. Roby John, CEO und Mitbegründer von SuperGaming, betonte ihr Engagement, Indiens reiche Kultur und Talente auf einer globalen Plattform zu präsentieren. Angesichts der riesigen Spielerbasis von Fortnite mit etwa 220 Millionen monatlichen Nutzern hat diese Zusammenarbeit das Potenzial, den Indo-Futurismus einem beispiellosen Publikum vorzustellen.

Mit der Integration von Indus Battle Royale in Fortnite erwartet die Gaming-Welt sehnsüchtig den Beginn eines neuen Kapitels im Battle-Royale-Genre. Bereiten Sie sich auf ein adrenalingeladenes Erlebnis vor, wenn zwei Gaming-Giganten ihre Kräfte bündeln, um die Grenzen des Multiplayer-Gamings neu zu definieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist Indus Battle Royale?

Indus Battle Royale ist ein kommendes Spiel, das von SuperGaming, einem indischen Spielestudio, entwickelt wurde. Es bietet eine einzigartige Mischung aus Gameplay, Karten und Modi innerhalb des Battle-Royale-Genres.

2. Wie wird Indus in Fortnite integriert?

SuperGaming hat den Unreal Editor für Fortnite (UEFN) von Epic Games genutzt, um Indus nahtlos in das Fortnite-Universum zu integrieren. Durch diese Integration können PC- und macOS-Spieler die Welt von Indus in Fortnite erleben.

3. Was ist die „Cosmium-fokussierte Gewinnbedingung“ in Indus?

Die „Cosmium-fokussierte Gewinnbedingung“ in Indus bezieht sich auf eine einzigartige Spielmechanik, bei der der Sieg durch den Erwerb von Cosmium, einer wertvollen Ressource im Spiel, erlangt wird. Um den Sieg zu sichern, müssen die Teams danach streben, Cosmium zu erhalten.

4. Wann wird Indus in Fortnite verfügbar sein?

Der genaue Veröffentlichungstermin für Indus in Fortnite muss noch bekannt gegeben werden. SuperGaming plant jedoch, diese Informationen bald zu veröffentlichen. Bleiben Sie also auf dem Laufenden, um weitere Updates zu erhalten.

5. Welche Bedeutung hat diese Zusammenarbeit?

Diese Zusammenarbeit zwischen SuperGaming und Fortnite stellt einen Meilenstein im Battle-Royale-Genre dar. Es präsentiert Indiens reiche Gaming-Kultur und sein Talent auf einer globalen Plattform und bietet Spielern auf der ganzen Welt ein aufregendes neues Spielerlebnis.