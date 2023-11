Auf der Suche nach Fortnite-Zwergen: Enthüllung der verborgenen Geheimnisse von Kapitel 4, Staffel 5

Fortnite Chapter 4 Season 5, bekannt als Fortnite OG, hat eine Welle der Nostalgie ausgelöst, indem es geheime Gnome wieder einführte, die über die ganze Insel verstreut waren. Diese schwer fassbaren Kreaturen wecken Erinnerungen an die Anfänge des Spiels und verleihen der aktuellen Saison einen Hauch von Laune. Allerdings ist es keine leichte Aufgabe, sie aufzuspüren, da das Questmenü keine Hinweise liefert und die Gnome nur auf der Minikarte erscheinen, wenn man sich in unmittelbarer Nähe befindet.

Die Enthüllung des Geheimnisses der Gnome ist von entscheidender Bedeutung, da jeder Gnom die Spieler mit beachtlichen 20,000 XP belohnt, was dem Erreichen eines täglichen Bonusziels entspricht. Da die Saison nur einen Monat dauert, kann dieser XP-Boost Ihren Fortschritt im Fortnite Battle Pass erheblich beschleunigen.

Auf der Fortnite OG-Karte warten derzeit 10 bekannte Gnome darauf, gefunden zu werden. Da die Karte jedoch jeden Donnerstag wöchentliche Veränderungen durchläuft, ist es möglich, dass in den kommenden Tagen weitere Zwerge auftauchen. Um sicherzustellen, dass Sie keine dieser wertvollen Belohnungen verpassen, haben wir einen praktischen Leitfaden und eine Karte zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen, alle 10 geheimen Fortnite-Zwerge schnell zu finden.

Denken Sie daran, die Minikartenmarkierung zu aktivieren, sobald Sie sich in der Nähe eines Gnoms befinden, da dies Ihre Suche vereinfacht. Interagieren Sie außerdem mit jedem Gnom, um die begehrte XP-Belohnung zu erhalten.

Hier sind die Standorte der 10 Zwerge, jeweils in amüsanten Darstellungen präsentiert:

1. In der Nähe einer Lama-Statue im nordwestlichen Teil von Junk Junction.

2. Hinter einem Wohnmobil im nordwestlichen Bereich von Risky Reels.

3. In einem Heckenlabyrinth im Herzen von Wailing Woods.

4. Auf einem Stuhl im nordöstlichen Teil der Lonely Lodge sitzen.

5. In der Nähe des Fußballplatzes im südlichen Bereich von Pleasant Park.

6. Untergetaucht in einem Teich im nördlichen Teil von Dusty Divot.

7. Angrenzend an eine Statue im nordöstlichen Bereich von Greasy Grove.

8. Versteckt in einer Mine im Zentrum von Shifty Shafts.

9. In der Nähe eines Busses auf der Ostseite von Shifty Shafts.

10. Auf einer Klippe am östlichen Stadtrand von Paradise Palms gelegen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden, denn wir werden diesen Leitfaden mit den Standorten aller neuen Fortnite-Zwerge aktualisieren, die im Laufe der Saison auftauchen könnten. Begeben Sie sich in der Zwischenzeit auf Ihre Suche und holen Sie sich Ihre wohlverdienten 200,000 XP, um Ihren Fortnite-Fortschritt voranzutreiben.

FAQ:

F: Wie viele Gnome gibt es in Fortnite Kapitel 4, Staffel 5?

A: Derzeit gibt es in Fortnite OG 10 Gnome zu entdecken.

F: Welche Belohnungen bieten die Zwerge?

A: Jeder Gnom belohnt Spieler mit 20,000 XP, was dem Erreichen eines täglichen Bonusziels entspricht.

F: Erscheinen die Gnome auf der Minikarte?

A: Die Gnome erscheinen nur auf der Minikarte, wenn Sie sich ihnen nähern. Halten Sie also Ausschau nach ihnen.

F: Werden im Laufe der Saison weitere Gnome hinzugefügt?

A: Es ist möglich, dass weitere Gnome auftauchen, da die Fortnite-Karte jeden Donnerstag Änderungen erfährt. Wir werden unseren Leitfaden entsprechend aktualisieren.