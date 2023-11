So beheben Sie den Fortnite-Fehler 93 und spielen weiter mit Freunden

By

Fortnite Error 93 war ein anhaltendes Problem in dem beliebten Spiel und verursachte Frustration bei Spielern, die versuchten, mit ihren Freunden in Kontakt zu treten. Dieser Fehler kann auf jeder Plattform auftreten, einschließlich Xbox, PlayStation, Nintendo Switch oder PC, und tritt häufig ohne Vorwarnung auf. Es gibt jedoch verschiedene Methoden, mit denen Sie versuchen können, dieses Problem zu beheben und wieder mit Ihren Freunden zu spielen.

Ändern Sie Ihre Haut:

Auch wenn es seltsam klingen mag, hat sich das Ändern Ihres In-Game-Skins für viele Spieler, die unter dem Fortnite-Fehler 93 leiden, als erfolgreiche Lösung erwiesen. Es gibt keine definitive Erklärung dafür, warum dies funktioniert, aber zahlreiche Spieler haben positive Ergebnisse nach dem Ändern ihres Skins gemeldet.

Starten Sie das Spiel neu oder starten Sie Ihr System neu:

Das alte Sprichwort, etwas aus- und wieder einzuschalten, hilft oft bei der Lösung technischer Probleme, und Fortnite Error 93 bildet da keine Ausnahme. Starten Sie zunächst das Spiel selbst neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Neustart Ihrer gesamten Spielekonsole oder Ihres PCs in Betracht ziehen. Dieser Schritt kann dabei helfen, vorübergehende Störungen oder Konflikte zu beheben, die den Fehler verursachen.

Passen Sie die Datenschutzeinstellungen der Party an:

Eine weitere mögliche Lösung für Fortnite Error 93 besteht darin, die Datenschutzeinstellungen Ihrer Party zu ändern. Wenn Ihre Party derzeit auf „Öffentlich“ eingestellt ist, versuchen Sie, sie auf „Privat“ zu ändern und umgekehrt. Das Ändern dieser Einstellung kann sich auf den Gruppen-Matchmaking-Prozess auswirken und möglicherweise den Fehler beheben.

Überprüfen Sie den Serverstatus:

Obwohl Serverausfälle in Fortnite selten sind, lohnt es sich dennoch zu prüfen, ob es aktuelle Probleme gibt, die die Party- oder Messaging-Funktionen beeinträchtigen. Besuchen Sie die offizielle Fortnite-Serverstatus-Website und stellen Sie sicher, dass im Abschnitt „Partys, Freunde und Nachrichten“ der Status „Betriebsbereit“ angezeigt wird.

Kontaktieren Sie den Epic Games-Support:

Wenn keine der oben genannten Optionen für Sie funktioniert, wenden Sie sich am besten an den Support von Epic Games. Auch wenn dies im Vergleich zu den anderen Lösungen mehr Zeit in Anspruch nehmen kann, kann das Team individuelle Unterstützung bei der gezielten Behebung des Fortnite-Fehlers 93 leisten.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, erhöhen Sie Ihre Chancen, den Fortnite-Fehler 93 zu beheben und das Spiel wieder mit Ihren Freunden zu genießen. Denken Sie daran, die Lösungen in der angegebenen Reihenfolge auszuprobieren, beginnend mit den einfacheren, bevor Sie zu komplexeren Methoden zur Fehlerbehebung übergehen.

FAQ:

F: Kann das Ändern meines In-Game-Skins den Fortnite-Fehler 93 wirklich beheben?

A: Obwohl es keine klare Erklärung gibt, haben viele Spieler berichtet, dass die Änderung ihrer Skins zur Lösung des Problems beigetragen hat.

F: Soll ich das Spiel oder mein gesamtes System neu starten?

A: Starten Sie zunächst das Spiel neu. Wenn das nicht funktioniert, sollten Sie einen Neustart Ihrer gesamten Spielekonsole oder Ihres PCs in Betracht ziehen.

F: Wie kann es hilfreich sein, die Datenschutzeinstellungen der Partei anzupassen?

A: Das Optimieren der Datenschutzeinstellungen der Gruppe kann Auswirkungen auf den Gruppen-Matchmaking-Prozess haben und möglicherweise den Fortnite-Fehler 93 beheben.

F: Warum ist es wichtig, den Serverstatus zu überprüfen?

A: Serverprobleme können die Party- oder Nachrichtenfunktionen in Fortnite beeinträchtigen. Durch Überprüfen des Serverstatus können Sie feststellen, ob dies die Fehlerursache ist.

F: Was soll ich tun, wenn keine der vorgeschlagenen Lösungen funktioniert?

A: Wenn bei Ihnen immer noch der Fortnite-Fehler 93 auftritt, wird empfohlen, sich für individuelle Unterstützung an den Support von Epic Games zu wenden.