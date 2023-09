Fortnite-Ausfallzeit für Update v26.10: Was Sie erwartet

By

Die Fortnite-Ausfallzeit für Update v26.10 soll heute (4. September 12) um 2023 Uhr Eastern Time beginnen. Dieses Update ist das erste große Update für Kapitel 4, Staffel 4. Auch wenn es möglicherweise keine wesentlichen Änderungen mit sich bringt, gibt es einige Ergänzungen, auf die man sich freuen kann. Leaker und Data-Miner deuten darauf hin, dass eine neue Waffe und ein Heilgegenstand in den Beutepool aufgenommen werden.

Wie immer werden die Server vor Beginn der Ausfallzeit offline geschaltet. Das Matchmaking wird in allen Spielmodi, einschließlich Save The World und Battle Royale, deaktiviert. Für Spieler im Battle Royale entstehen keine Konsequenzen, wenn sie ihren Fortschritt verlieren. Wer an Rette die Welt teilnimmt, sollte sich jedoch bis 3:15 Uhr Eastern Time ausloggen.

Die Ausfallzeit für dieses Update wird voraussichtlich relativ kurz sein. Da es sich um eine regelmäßige Wartungsüberprüfung mit minimalen Ergänzungen handelt, sollten die Server bis 6 Uhr Eastern Time wieder online sein. In manchen Fällen kann es etwas bis 6:30 Uhr Eastern Time dauern, wenn die Entwickler mehr Zeit benötigen. Spielern wird empfohlen, auf die offizielle Ankündigung von Epic Games zu warten und zu vermeiden, sofort in Spiele einzusteigen, nachdem die Server wieder hochgefahren sind, um mögliche Warteschlangen und Serververzögerungen zu vermeiden.

Das Fortnite-Update v26.10 bringt nicht nur Korrekturen, sondern auch inhaltliche Änderungen. Epic Games neckte einen kryptischen Tweet mit dem Wort „Brrrr…“ und deutete damit auf mögliche Kooperationen hin. Eine Möglichkeit ist eine Zusammenarbeit mit Mortal Kombat 1 mit einem Sub Zero-Outfit, da das Spiel am 19. September 2023 erscheint. Eine weitere Zusammenarbeit könnte mit My Hero Academia sein und ein Shoto Todoroki-Outfit mitbringen. Darüber hinaus könnte der Tweet auf sinkende Temperaturen auf der Insel aufgrund einer bevorstehenden Sonnenfinsternis hinweisen.

Neben diesen potenziellen Kooperationen wird das Update neue Snapshot-Quests mit Piper Pace, neue wöchentliche Herausforderungen, Super Styles und Reality Augments einführen. Es werden auch einige Bugfixes implementiert. Bleiben Sie gespannt, was sich mit dem Fortnite-Update v26.10 erwartet!

