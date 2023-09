Fortnite Update 26.10: Zeitplan für Ausfallzeiten und Spekulationen über neue Inhalte

Der Fortnite-Entwickler Epic Games hat angekündigt, dass das Spiel mit Update 26.10 vorübergehend nicht verfügbar sein wird. Dieses Update gilt für verschiedene Plattformen, darunter PS5, PS4, Xbox-Konsolen, Nintendo Switch, Android und PC. Spieler können damit rechnen, dass das Update am Morgen des 12. September zum Download verfügbar sein wird.

Mit dem Update müssen Benutzer mit einem Serverausfall rechnen. Das bedeutet, dass Fortnite vorübergehend für ein paar Stunden nicht spielbar sein wird. Ausführliche Informationen dazu, wann Sie sich wieder ins Spiel einloggen können, finden Sie hier im Zeitplan für die Serverausfallzeiten am 26.10.:

– Die Ausfallzeit soll um 4 Uhr ET beginnen, wodurch das Matchmaking kurz vorher deaktiviert wird.

– Für britische Fans beginnt der gesamte Offline-Zeitraum um 9:8.30 Uhr BST, während das Matchmaking um XNUMX:XNUMX Uhr BST deaktiviert wird.

Obwohl Epic Games nicht ausdrücklich angegeben hat, wann die Ausfallzeit enden wird, dauert die Wartung in der Regel etwa ein paar Stunden. Daher sollte Fortnite spätestens um 11:XNUMX Uhr BST wieder online sein.

Die Ankündigung dieses Updates hat unter Enthusiasten Spekulationen darüber entfacht, welche neuen Inhalte in Update 26.10 enthalten sein werden. Einige Fans vermuten, dass Sub Zero aus der Franchise mit der bevorstehenden Early-Access-Veröffentlichung von Mortal Kombat 1 zu einem spielbaren Charakter in Fortnite werden könnte.

Darüber hinaus wird erwartet, dass Epic Games einen neuen Gegenstand oder eine neue Waffe sowie ein neues Augment einführt. Der Item-Shop wird außerdem neue Skins erhalten, die Spieler erwerben und ihr Spielerlebnis verbessern können.

Neben diesen Neuzugängen wird Epic Games ab Beginn der neuen Saison häufig auftretende Bugs und Gameplay-Störungen beheben und das Spiel für optimalen Spielspaß weiter aufpolieren.

Quelle: Twitter-Ankündigung von Epic Games