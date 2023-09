Fortnite 26.10 Update stellt My Hero Academia Crossover vor

Das neueste Fortnite-Update, Version 26.10, ist mit einigen aufregenden neuen Funktionen und Inhalten da. Eines der Haupthighlights dieses Updates ist das My Hero Academia-Crossover, das Charaktere und Fähigkeiten aus der beliebten Anime-Serie in das Battle-Royale-Spiel bringt.

Spieler können jetzt Todorokis Eiswand-Gegenstand nutzen, der es ihnen ermöglicht, Gletscherbarrieren zu Verteidigungs- oder Angriffszwecken zu errichten. Die Eiswand verfügt über eine beträchtliche Menge an Gesundheit und kann Schaden aushalten, bis sie bricht. Es kann auf dem Boden, in Truhen oder in All Might Supply Drops gefunden werden. Dieser Gegenstand verleiht dem Gameplay eine einzigartige Wendung, da er Gegner einfangen und auf dem Eis herumrutschen lassen kann.

Zusätzlich zur Eiswand können Spieler auch Dekus Smash-Fähigkeit nutzen, die Feinde mit nur einem Schlag sofort ausschalten kann. Allerdings kann diese Kraft nur aus einem All Might Supply Drop erhalten werden, daher müssen Spieler nach diesen Drops Ausschau halten.

Durch das Abschließen von Dekus Quests und Todorokis Quests werden die Spieler mit Erfahrungspunkten belohnt, und durch das Abschließen von insgesamt sechs My Hero Academia-Quests steigt der Spieler sofort im Level auf.

Darüber hinaus wurden dem Item-Shop drei neue My Hero Academia-Skins hinzugefügt. Spieler können jetzt als Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima und Mina Ashido kämpfen, drei der besten Helden im Training von UA.

Zusätzlich zu den Crossover-Inhalten führt das Update auch den Pizza-Party-Gegenstand ein, der Spieler heilen und ihren Schild verstärken kann. Mit der Erweiterung „Reckless SMG Reload“ können Maschinenpistolen schneller nachgeladen werden, und für bestimmte Outfits können auf den Saisonstufen 100 und 125 neue Super-Level-Stile freigeschaltet werden.

Insgesamt bringt das Fortnite 26.10-Update eine Reihe aufregender neuer Funktionen und Inhalte für Spieler mit sich. Ob es darum geht, mächtige Fähigkeiten freizusetzen, eisige Barrieren zu errichten oder Outfits zu verbessern, in diesem neuesten Update ist für jeden etwas dabei.

Quellen: Fortnite-Patchnotizen