Vorstandsmitglied beschuldigt ISD-Superintendent von Fort Bend der erzwungenen Pensionierung

Zusammenfassung: Ein Vorstandsmitglied des Fort Bend Independent School District (FBISD) in Texas hat behauptet, dass Superintendent Dr. Christie Whitbeck nicht freiwillig in den Ruhestand gegangen sei, sondern von anderen Vorstandsmitgliedern zum Rücktritt gezwungen worden sei. Der Vorstand stimmte Whitbecks Rücktritt während einer hitzigen Sitzung zu, die Fragen zur Transparenz und zur Plötzlichkeit ihrer Entscheidung aufwarf. Das Vorstandsmitglied deutete an, dass politische und persönliche Angelegenheiten eine Rolle spielen könnten und dass der Konflikt zwischen dem Präsidenten und der Sekretärin zum Rücktritt des Superintendenten beigetragen habe. Die Entscheidung ist für Steuerzahler von Bedeutung, da sie für eine Aufhebungsvereinbarung in Höhe von 491,000 US-Dollar und das Gehalt des Interims-Superintendenten haften würden. Whitbeck, die kürzlich eine Gehaltserhöhung und Vertragsverlängerung erhalten hatte, drückte ihre Überraschung und Enttäuschung über die Entscheidung aus und erklärte, dass sie überrumpelt worden sei. Ein anderes Vorstandsmitglied behauptete, dass die nichtöffentlichen Diskussionen über Whitbecks Rücktritt kontrovers seien und möglicherweise ihrer Karriere im Bildungswesen schaden könnten. Whitbeck bestritt jegliches Fehlverhalten und bezeichnete die Anschuldigungen als verleumderisch. Während der letzte Tag der Superintendentin für den 11. Dezember geplant ist, wird sie als emeritierte Superintendentin des FBISD weiterhin beim Führungswechsel behilflich sein.

