Ehemaliger Leiter der Freiwilligen Feuerwehr in Tennessee wegen Diebstahls angeklagt

By

Laut einer aktuellen Mitteilung des Tennessee Comptroller's Office wurde ein ehemaliger Feuerwehrchef im Scott County wegen Diebstahls angeklagt. Die Untersuchung ergab, dass Austin Lewallen, der ehemalige Chef der freiwilligen Feuerwehr von Paint Rock (VFD), angeblich mindestens 13,716.71 US-Dollar aus den Mitteln der Abteilung gestohlen hat. Der Diebstahl soll zwischen Mai 2022 und Januar 2023 stattgefunden haben und wurde entdeckt, nachdem Beamte des Scott County Bedenken hinsichtlich fragwürdiger finanzieller Aktivitäten gemeldet hatten.

Während ihrer Ermittlungen stellte das Comptroller's Office fest, dass Lewallen mehrere Bankabhebungen am Bankschalter und unbefugte Bargeldabhebungen an Geldautomaten vorgenommen hatte, wobei er das gestohlene Geld für persönliche Einkäufe verwendet und sogar eine Stromrechnung mit Paint Rock VFD-Geldern bezahlt hatte. Darüber hinaus wurden auch fragwürdige Bargeldabhebungen in Höhe von etwa 4,700 US-Dollar festgestellt.

Es ist erwähnenswert, dass der Paint Rock VFD zum Zeitpunkt des Diebstahls keinen aktiven Vorstand hatte. Nach Lewallens Absetzung als Feuerwehrchef wurde jedoch ein neuer Vorstand gegründet. Der Rechnungsprüfer Mumpower betonte, wie wichtig es sei, strenge interne Kontrollen und eine ordnungsgemäße Dokumentation für den Umgang mit Geldern und Auszahlungen einzuführen.

Als Ergebnis der Ermittlungen wurde Lewallen am 27. März 2023 als Feuerwehrchef abgesetzt und anschließend im November 2023 von der Scott County Grand Jury angeklagt. Ihm wird Anklage wegen Diebstahls von Eigentum im Wert von über 10,000 US-Dollar und betrügerischer Verwendung einer Debitkarte vorgeworfen.

Dieser unglückliche Vorfall erinnert an die Bedeutung von Rechenschaftspflicht und Transparenz in Organisationen, insbesondere solchen, die auf öffentliche Mittel und Spenden angewiesen sind. Der Paint Rock VFD wird zweifellos Maßnahmen ergreifen, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern und das Vertrauen innerhalb der Community wiederherzustellen.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Ehemaliger Leiter der Freiwilligen Feuerwehr in Tennessee wegen Diebstahls angeklagt