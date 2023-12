Michael Imperioli eröffnet neues gehobenes Speakeasy „Scarlet“ in Art-Déco-Ambiente

Zusammenfassung: Der ehemalige „Sopranos“-Star Michael Imperioli hat den Schritt in die Hotelbranche gewagt, indem er in der Upper West Side von New York City das gehobene Speakeasy „Scarlet“ eröffnet hat. In Zusammenarbeit mit seiner Frau Victoria möchte Imperioli in dieser Bar im Art-Déco-Stil das Ambiente des Paris oder New York der 1920er Jahre nachbilden. Scarlet bietet Craft-Cocktails und kleine Gerichte im Tapas-Stil und dient auch als Veranstaltungsort für Live-Musikveranstaltungen. Mit einer Kapazität von etwa 40 Sitzplätzen bietet die 500 Quadratmeter große Lounge den Besuchern einen gemütlichen und intimen Raum.

Imperioli, bekannt für seine Rolle als Tony Sopranos unruhiger Neffe Christopher Moltisanti, hat eine persönliche Verbindung zum Speakeasy-Konzept. Während er eine Episode der PBS-Serie „Finding Your Roots“ drehte, entdeckte er, dass sein Urgroßvater in den 1920er Jahren in Mount Vernon eine Flüsterkneipe betrieb. Inspiriert von dieser Familiengeschichte beschloss Imperioli, diese Erfahrung mit Scarlet nachzubilden.

Das Innendesign ist eine Zusammenarbeit zwischen Victoria und dem erfahrenen Gastronomen Jeremy Wladis, der das Imperiolis für das Projekt rekrutierte. Wladis, der mehrere Nachbarschaftsrestaurants in der Gegend besitzt, darunter Good Enough to Eat und Nina's Great Burrito Bar, erkannte das Potenzial in Victorias Fachwissen als Innenarchitektin und Bühnenbildnerin. Gemeinsam schufen sie einen eleganten und einladenden Raum, der die Ära der Prohibition widerspiegelt.

Die vom Mixologen Matt Burkhardt zusammengestellte Cocktailkarte von Scarlet bietet traditionelle und kreative Optionen. Das Signature-Getränk „The White Lotus“ ist eine Hommage an Imperiolis Auftritt in der zweiten Staffel der gleichnamigen HBO-Serie. Die Lounge serviert auch eine Auswahl an kleinen Gerichten im Tapas-Stil, die den Gaumen der Gäste erfreuen werden.

Mit Scarlet wollen Michael Imperioli und sein Team eine Oase schaffen, in der Besucher dem Alltag entfliehen und sich einem einzigartigen Erlebnis hingeben können. Ganz gleich, ob die Gäste in Jeans, Shorts oder im Smoking ankommen, Scarlet verspricht, sie in die Zeit des Glamours und der Faszination der 1920er Jahre zu versetzen.

