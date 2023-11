Nehmen Sie mit Fig O'Reilly an einer spannenden Online-Veranstaltung teil, bei der Sie die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kunst erkunden

Die ehemalige Miss Ireland und NASA-Datennautin Fionnghuala „Fig“ O'Reilly lädt Sie zu einem exklusiven Online-Workshop im Rahmen des von der Science Foundation Ireland finanzierten SpaceFest ein. Diese Veranstaltung findet am 19. November statt und bietet eine einzigartige Gelegenheit, in die Welt von STEAM (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Kunst und Mathematik) einzutauchen, den Start von Irlands erstem Satelliten EIRSAT-1, und Einblicke von einer führenden Persönlichkeit zu gewinnen Irlands wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit und die aufstrebende Raumfahrtindustrie.

Als versierter Ingenieur und Regionaldirektor der Space Apps Challenge der NASA in Washington, D.C. war Fig O'Reilly an der Spitze bahnbrechender Projekte. Kürzlich wurde sie von der Europäischen Weltraumorganisation eingeladen, das Europäische Weltraumforschungs- und Technologiezentrum in den Niederlanden zu besuchen, wo sie an den Startvorbereitungen für EIRSAT-1 mitwirkte. Diese bevorstehende Veranstaltung bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit, ihre Sicht auf diese „unglaubliche und historische Leistung“ zu hören.

Fig O'Reillys Engagement für die Förderung der Vielfalt im MINT-Bereich ist wirklich inspirierend. Im Jahr 2019 schrieb sie Geschichte, als sie als erste farbige und schwarze Frau Irland beim internationalen Miss Universe-Wettbewerb vertrat. Als Reaktion darauf gründete Fig Space to Reach, eine Organisation, die sich für die Förderung schwarzer und brauner Frauen in MINT-Bereichen einsetzt.

Während des Online-Workshops wird Fig ein aufschlussreiches Gespräch mit der Künstlerin Linda Curtain führen. Gemeinsam werden sie den Wert der Integration von Künsten in die MINT-Ausbildung, die entscheidende Notwendigkeit von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion in allen Aspekten der MINT-Fächer sowie die Bedeutung von Unternehmen untersuchen, die die Märkte widerspiegeln, die sie bedienen.

Die Registrierung für diese Veranstaltung ist öffentlich und die Teilnehmer haben die einmalige Gelegenheit, Fig O'Reilly zu Themen wie EIRSAT-1, ihrem Eintreten für Frauen im MINT-Bereich, einschließlich farbiger Frauen, und ihren persönlichen Erfahrungen in diesem Bereich zu befragen Industrie.

Lassen Sie sich diese spannende und inspirierende Veranstaltung nicht entgehen! Registrieren Sie sich jetzt und nehmen Sie an der Feier von Wissenschaft und Innovation im STEAM-Bereich teil.

FAQ

F: Was ist STEAM?



A: STEAM steht für Science, Technology, Engineering, Arts und Mathematics. Der Schwerpunkt liegt auf der Integration von Kunst und kreativem Denken in traditionelle MINT-Fächer, um Innovation und ganzheitliches Verständnis zu fördern.

F: Wer ist Fig O'Reilly?



A: Fig O'Reilly, auch bekannt als Fionnghuala O'Reilly, ist eine ehemalige Miss Ireland und NASA-Datennautin. Sie ist Ingenieurin und Verfechterin der Vielfalt im MINT-Bereich.

F: Was ist EIRSAT-1?



A: EIRSAT-1 ist Irlands erster Satellit, dessen Start für Ende des Monats geplant ist. Es ist ein bedeutender Erfolg für Irland im Bereich der Weltraumtechnologie und -forschung.

F: Wie kann ich mich für die Online-Veranstaltung anmelden?



A: Sie können sich für die Veranstaltung anmelden, indem Sie [Link zur Veranstaltungsregistrierung] besuchen.