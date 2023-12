Stadtrat von Springfield genehmigt neuen Lobbyisten mit Verbindungen zum Statehouse

By

Der Stadtrat von Springfield hat der Ernennung von Jessica Basham zur neuen Lobbyistin der Stadt zugestimmt. Basham, eine ehemalige Stabschefin der Sprecher des Repräsentantenhauses von Illinois, Michael Madigan und Emanuel „Chris“ Welch, bringt umfassende Erfahrung und Vertrautheit mit dem Statehouse in ihre neue Rolle ein. Ihre Firma, Basham Government Solutions, LLC, erhält im Rahmen des Vertrags 75,000 US-Dollar.

Basham, eine lebenslange Bewohnerin der Region Springfield, zeigte sich begeistert von der Vertretung der Stadt und betonte ihr tiefes Wissen sowohl über das Kapitol als auch über die örtliche Gemeinschaft. Sie wird nicht nur als „Auge und Ohr“ der Stadt auf Landesebene fungieren, sondern auch proaktiv daran arbeiten, die Agenda der Stadt zu verbessern.

Eine der von Basham vorgeschlagenen Prioritäten besteht darin, durch Infrastrukturprojekte direkte staatliche Investitionen in Springfield zu sichern. Sie möchte außerdem Anreize schaffen, die den Tourismus in der Innenstadt fördern, historische Gebäude wiederbeleben und die wirtschaftliche Entwicklung ankurbeln. Darüber hinaus wird Basham Gesetzesinitiativen überwachen, die sich positiv oder negativ auf die Stadt auswirken könnten.

Bürgermeisterin Misty Buscher betonte, wie wichtig es sei, Brücken zu den Gesetzgebern zu bauen, und stellte fest, dass Bashams Erfahrung und Verbindungen eine effektive Kommunikation zwischen dem Büro und dem Statehouse erleichtern werden. Ald. Erin Conley betonte die Notwendigkeit einer engagierten Stimme für Springfield, um die einzigartigen Herausforderungen der Stadt anzugehen und über Änderungen auf Landesebene, insbesondere im Hinblick auf Haushaltsaspekte, auf dem Laufenden zu bleiben.

Während einige Bashams Verbindung zu Michael Madigan mit Vorsicht betrachten mögen, wies der politische Kommentator Kent Redfield darauf hin, dass ihre Lobbyarbeit anhand ihrer eigenen Verdienste beurteilt werden sollte. Er hob ihr politisches Fachwissen und ihren Ruf beim Aufbau von Beziehungen hervor, was zu ihrer Wirksamkeit als Lobbyistin beitragen werde.

In anderen Gemeindenachrichten wurde der Springfield Fire Department die Erlaubnis erteilt, bis zu 21 neue Feuerwehrleute einzustellen. Mit den Mitteln in Höhe von 311,000 US-Dollar werden die zusätzlichen Gehaltskosten gedeckt, die nicht im Budget 2024 enthalten sind. Die Schulung der neuen Mitarbeiter wird überwiegend in Springfield stattfinden.

Inzwischen ist Kayla Graven, ehemalige Geschäftsführerin von Downtown Springfield, Inc., als Betriebskoordinatorin in das Büro für Planung und Wirtschaftsentwicklung der Stadt eingetreten. Gravens Ausscheiden aus DSI veranlasste die Organisation, innerhalb der nächsten zwei Monate mit dem Einstellungsprozess für einen Ersatz zu beginnen.

