Ehemaliger Bauinspektor im Zusammenhang mit schwerer Drogenrazzia verhaftet

Ein ehemaliger Bauinspektor aus Hartford, Connecticut, wurde wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einer millionenschweren Drogenrazzia in einer Pizzeria in New York verhaftet. Alexander Samboy, 45, wurde zusammen mit zwei weiteren Personen des Handels mit Kokain, Fentanyl, Heroin und anderen Drogen im Wert von etwa 4 Millionen US-Dollar aus einer Pizzeria in der Bronx angeklagt.

Spezialagent Frank Tarentino von der New Yorker Abteilung der Drug Enforcement Administration beschrieb die Beschlagnahmung als eine der größten, die er in letzter Zeit in der Gegend gesehen habe. Eine von der DEA und der New Yorker Polizei durchgeführte Überwachung ergab, dass Samboy am 19. Oktober beim Verlassen des Pizzaladens in der Bronx mit einem Rucksack erwischt wurde. Der Rucksack wurde später bei einer Verkehrskontrolle beschlagnahmt und es wurde festgestellt, dass er 5 kg Kokain enthielt.

Die Stadt Hartford bestätigte Samboys Anstellung als städtischer Bauinspektor, er trat jedoch nach einer Anklage von seinem Amt zurück. Diese Enthüllung hat Bedenken hinsichtlich eines möglichen Missbrauchs von Steuergeldern geweckt und Fragen zu anderen illegalen Aktivitäten hinter den Kulissen aufgeworfen.

Journalisten versuchten, Samboy unter seiner angegebenen Adresse in Berlin zu erreichen, doch eine Frau, die die Tür öffnete, gab an, dass er nicht dort wohne. Sowohl die NYPD- als auch die DEA-Behörden haben erklärt, dass ihre Ermittlungen zu der Drogenoperation noch andauern und feststellen, ob weitere Personen beteiligt waren.

