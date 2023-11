Metasurfaces: Revolutionierung von Near-Eye-Displays für AR und VR

By

Virtual-Reality- (VR) und Augmented-Reality-Technologien (AR) haben mit dem Aufkommen des Meta-Universums einen deutlichen Anstieg der Popularität erfahren. Diese Technologien sind stark auf augennahe Displays angewiesen, um immersive und interaktive Erlebnisse zu schaffen. Obwohl die augennahen Displaytechnologien erhebliche Fortschritte gemacht haben, bestehen immer noch Herausforderungen wie Sichtfeld, Auflösung, Bildqualität, 3D-Effekte und Kompaktheit.

Herkömmliche optische Lösungen stoßen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen an ihre Grenzen, aber es gibt Hoffnung in Form ultradünner Metaoberflächenoptiken. Metaoberflächen, bestehend aus Subwellenlängenantennen, bieten überlegene Modulationsfähigkeiten für Lichtamplitude, -phase und -polarisationszustand und übertreffen herkömmliche refraktive und diffraktive Optiken.

Ein Team der Shanghai Jiao Tong University hat das Potenzial von Metasurface-Geräten für augennahe Displays untersucht. Ihre in der Fachzeitschrift Opto-Electronic Science veröffentlichte Rezension hebt die Fortschritte hervor, die bei der Nutzung der Metaoberflächentechnologie für augennahe Displayanwendungen erzielt wurden. Diese Fortschritte ebnen den Weg für AR- und VR-Technologien der nächsten Generation.

Seit der Einführung des ersten AR-HMD-Geräts in den 1960er Jahren haben Technologien für die augennahe Anzeige einen langen Weg zurückgelegt. Geräte wie Hololens und Apple Vision Pro revolutionieren verschiedene Branchen. Metasurface-Geräte wurden erstmals 2018 für augennahe Displays vorgeschlagen, und es wurden umfangreiche Untersuchungen zu optischen Metasurface-Geräten durchgeführt, darunter Gitter, Linsen und Hologramme.

Metaoberflächen bieten als Schlüsselkomponenten in augennahen Displays eine vielversprechende Lösung, da sie sperrige Optiken ersetzen und neuartige Funktionalitäten ermöglichen. Diese ultradünnen, leistungsstarken Komponenten können als Okulare, Combiner und mehr verwendet werden, was zu kompakteren, leichteren und hochwertigen AR-Displays mit einem großen Sichtfeld führt.

Im Hinblick auf VR-Anzeigen können Metaoberflächen zwar nur begrenzt als Bildquellen dienen, da große Vollfarbbilder mit Videorate erforderlich sind, sie können jedoch dennoch effektiv als Okulare genutzt werden.

Metasurfaces können die augennahe Displaylandschaft revolutionieren und bieten vielseitige Funktionalität, hohe optische Leistung und ultradünne Formfaktoren. Daher wurden sie als wichtige optische Komponenten in verschiedenen AR-Display-Architekturen vorgeschlagen und ermöglichen kompakte und leichte AR-Displays mit hoher Bildqualität und großem Sichtfeld.

Insgesamt stellen Metaoberflächen eine vielversprechende Lösung dar, um die Einschränkungen traditioneller Optik bei augennahen Displays zu überwinden. Während Forschung und Entwicklung weitergehen, können wir mit noch mehr innovativen AR- und VR-Technologien rechnen, die unsere Wahrnehmung der Realität neu definieren.

FAQ

Was sind Near-Eye-Displays?

Near-Eye-Displays sind Technologien, die in Virtual-Reality- (VR) und Augmented-Reality-Systemen (AR) eingesetzt werden, um immersive und interaktive Erlebnisse zu schaffen. Sie werden typischerweise auf dem Kopf in der Nähe der Augen getragen und zeigen virtuelle Inhalte über der realen Welt an oder schaffen vollständig virtuelle Umgebungen.

Was sind Metaoberflächen?

Metaoberflächen sind ultradünne planare Elemente, die aus Subwellenlängenantennen bestehen. Sie bieten hervorragende Möglichkeiten zur Modulation von Lichtamplitude, -phase und -polarisationszustand. Im Vergleich zu herkömmlichen refraktiven und diffraktiven Optiken bieten Metaoberflächen eine höhere Leistung bei der Bewältigung der Herausforderungen augennaher Anzeigetechnologien.

Wie können Metaoberflächen augennahe Displays revolutionieren?

Metaoberflächen haben das Potenzial, sperrige Optiken in augennahen Displays zu ersetzen und zu kompakteren und leichteren Geräten zu führen. Sie können als Okulare, Combiner und mehr verwendet werden und ermöglichen eine hochwertige Anzeige mit einem großen Sichtfeld. Metaoberflächen bieten vielseitige Funktionalität, hohe optische Leistung und ultradünne Formfaktoren und sind damit vielversprechende Komponenten für AR- und VR-Technologien der nächsten Generation.