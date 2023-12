Florida-Seekühe gedeihen mit natürlichen Nahrungsquellen

Zusammenfassung: Die Wildschutzbehörden Floridas haben angekündigt, dass sie in diesem Winter keinen Salat an Seekühe liefern werden. Als Gründe für ihre Entscheidung nennen sie den Überfluss an Seegras in der Mosquito-Lagune und den gesunden Körperzustand der Seekühe in der Gegend. Dies geschah, nachdem im Jahr 2021 ein ungewöhnliches Sterblichkeitsereignis (UME) aufgrund der erhöhten Todesfälle von Seekühen aufgrund von Hunger gemeldet wurde. Durch den Verzicht auf künstliche Fütterung sind die Wildschutzbehörden optimistisch, dass sich die Gesundheit und die Überlebenschancen der Seekühe verbessern werden. Sie verfügen jedoch über einen Notfallplan, um bei Rückschlägen Hilfe zu leisten.

Im Gegensatz zu früheren Wintersaisonen meldete die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) einen deutlichen Rückgang der Zahl der Seekühe, die aufgrund des Mangels an Seegras verhungerten. Dieses positive Ergebnis wird auf die erhöhte Verfügbarkeit von Seegras in der Mosquito-Lagune zurückgeführt, das eine wichtige Nahrungsquelle für Seekühe darstellt. Die Entscheidung des FWC, die Bereitstellung von Salat einzustellen, basiert auf der Einschätzung, dass sich die Seekühe in dem Gebiet nicht in einem schlechten oder beeinträchtigten Körperzustand befinden.

Die UME, die 2021 aufgrund einer rekordverdächtigen Zahl von Seekühen-Todesfällen ausgerufen wurde, wurde offiziell noch nicht für beendet erklärt. Forscher des FWC werden weiterhin die Gesundheits- und Lebensraumbedingungen der Seekühe überwachen und die nötige Hilfe leisten, wenn Seekühe ein Eingreifen benötigen. Dieser proaktive Ansatz stellt sicher, dass die Wildschutzbehörden umgehend auf Veränderungen im Wohlergehen der Seekühe reagieren können.

Indem man den Seekühen ermöglicht, sich auf natürliche Nahrungsquellen zu verlassen, gehen die Wildschutzbehörden davon aus, dass sich die allgemeine Gesundheit und die Überlebensraten der Seekühe verbessern werden. Die Entscheidung, die Salatfütterung einzustellen, stellt einen Wandel hin zu einem nachhaltigeren und umweltbewussteren Ansatz zur Erhaltung und zum Schutz der Seekuhpopulation Floridas dar.

Während der FWC hinsichtlich der aktuellen Lage der Seekühe weiterhin vorsichtig optimistisch bleibt, ist er sich bewusst, wie wichtig es ist, auf unvorhergesehene Rückschläge vorbereitet zu sein. Sie haben einen Plan ausgearbeitet, um bei Bedarf zusätzliche Fütterung bereitzustellen, um sicherzustellen, dass das Wohlergehen der Seekühe weiterhin oberste Priorität hat.

Insgesamt unterstreicht diese Entscheidung die Bedeutung der Erhaltung natürlicher Lebensräume und Nahrungsquellen für Wildtiere, damit diese in ihrer natürlichen Umgebung gedeihen können.

