Das neue Festival of Dreams bietet tolle Angebote für Elektronik und Haushaltsgeräte

By

Croma, ein führender Elektronikhändler in Indien, hat seine Kampagne „Festival of Dreams“ gestartet und bietet eine Reihe von Angeboten für Elektronik und Haushaltsgeräte. Die Aktion, die bis zum 15. November läuft, beinhaltet bis zu 15 % Cashback und Umtauschvorteile von bis zu 20,000 Rupien. Zusätzlich zu diesen Angeboten können Kunden einfache EMI-Optionen für Geräte wie Waschmaschinen, Klimaanlagen, Kühlschränke, Smartphones und mehr nutzen.

Im Rahmen der Festival of Dreams-Kampagne können Kunden bis zu 15 % Cashback in Anspruch nehmen und Vorteile von bis zu 20,000 Rupien gegen verschiedene Elektronik- und Haushaltsgeräte eintauschen. Dazu gehören attraktive EMI-Optionen für 24 Monate für Waschmaschinen, Klimaanlagen, Kühlschränke, Smartphones und andere Geräte.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Angebote nicht nur in Croma-Filialen im ganzen Land gültig sind, sondern auch auf der Croma-Website und über Tata CLiQ. Kunden können bei Einkäufen bis zu 10 Rupien in Croma-Filialen einen Rabatt von bis zu 2,000 % auf HDFC- und ICICI-Kredit- und Debitkarten erhalten. Darüber hinaus erhalten Kunden, die mehr als 3,000 Rupien ausgeben, einen Rabatt von 500 Rupien auf alle Croma-Audioprodukte.

Croma hat auch spannende Angebote für Smartphones und Smartwatches, wobei die Preise für Smartwatches bereits bei 999 Rupien beginnen. Budget-Smartwatches von beliebten Marken wie Fire-Bolt, boAt, Realme und Noise sind zu Preisen unter 2,000 Rupien erhältlich.

Für diejenigen, die ein 5G-Smartphone suchen, bietet Croma einen Einstiegspreis von 13,499 Rupien. Darüber hinaus können Kunden mit ausgewählten Smartphones eine Bluetooth-Telefonuhr für nur 49 Rupien erhalten.

In der TV-Kategorie bietet Croma ein tolles Angebot für 55-Zoll-, 65-Zoll- und 75-Zoll-4K-LED-Fernseher ab einer EMI-Option von 2,990 Rupien pro Monat. Auch der Samsung Lifestyle Frame TV in 55 Zoll ist Teil dieses Angebots, und Nutzer, die diesen Fernseher kaufen, erhalten eine kostenlose Blende im Wert von 8,990 Rupien.

Mit solch tollen Angeboten und Rabatten ist das Festival of Dreams by Croma die perfekte Gelegenheit, Ihre Elektronik- und Haushaltsgeräte aufzurüsten. Lassen Sie sich diese fantastischen Angebote nicht entgehen, bevor sie am 15. November enden.

FAQ:

F: Wo kann ich die Festival of Dreams-Angebote nutzen?

A: Sie können die Angebote in Croma-Filialen, auf der Croma-Website und bei Tata CLiQ nutzen.

F: Welche EMI-Optionen sind verfügbar?

A: Für verschiedene Geräte, darunter Waschmaschinen, Klimaanlagen, Kühlschränke und Smartphones, sind attraktive EMI-Optionen für 24 Monate verfügbar.

F: Kann ich Rabatte auf Kredit- und Debitkartenkäufe erhalten?

A: Ja, Kunden können bei Einkäufen von bis zu 10 Rupien in Croma-Filialen Rabatte von bis zu 2,000 % auf HDFC- und ICICI-Kredit- und Debitkarten erhalten.