Drahtlose Ladestraßen für Elektrofahrzeuge: Eine futuristische Realität

Der Bundesstaat Michigan hat die Installation der ersten drahtlosen Ladestraße für Elektrofahrzeuge (EVs) in den USA erfolgreich abgeschlossen. Das israelische Startup Electreon hat mit Unterstützung des Michigan Department of Transportation (MDOT) den Bau der innovativen Ladestraße für Elektrofahrzeuge abgeschlossen, wie in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben wurde. Obwohl die Straße noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, plant die Stadt, sie nach einer Testphase für die öffentliche Nutzung freizugeben.

Electreon beabsichtigt, Anfang 2024 mit umfangreichen Tests der induktiven Ladestraße zu beginnen und dabei einen Ford E-Transit einzusetzen, der mit seinem proprietären Empfänger ausgestattet ist. Diese bahnbrechende Technologie nutzt im Straßenbelag eingebettete Kupferspulen, um ein Magnetfeld zu erzeugen. Der Electreon-Empfänger nutzt dann die Energie aus diesem Feld und überträgt sie an die Batterie und die Motoren des Elektrofahrzeugs.

Der Bürgermeister von Detroit, Mike Duggan, zeigte sich begeistert und sagte: „Dank Gouverneur Whitmer und unseren Partnern Michigan Central und Electreon können wir heute die erste öffentliche Straße zum drahtlosen Laden des Landes zu dieser Liste von Innovationen hinzufügen.“ Die Fertigstellung dieses viertel Meilen langen Abschnitts der Straße zum drahtlosen Laden in Detroits 14th Street markiert einen entscheidenden Moment für die Stadt, die für ihr reiches Automobilerbe bekannt ist.

Ziel des Projekts ist es, die Ladeeffizienz der Straße zu bewerten und ihr Potenzial für eine langfristige Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs abzuschätzen. Das Konzept des kabellosen Ladens von Elektrofahrzeugen ist besonders vielversprechend für Fahrzeuge, die sich wiederholende Strecken bedienen, darunter Busse, Taxis und Lastkraftwagen. Mit fortschreitender Technologie wird erwartet, dass kabelloses Laden in Zukunft auch für Pkw verfügbar sein wird.

Während die Fertigstellung der drahtlosen Ladestraße ein bedeutender Meilenstein ist, werden weiterhin Debatten über ihre Praktikabilität und Kosteneffizienz geführt. Einige argumentieren, dass die Investition von Steuergeldern in den Ausbau regulärer Ladegeräte für Elektrofahrzeuge eine kostengünstigere Lösung sein könnte. Es wurden auch Bedenken hinsichtlich der Straßeninstandhaltung und der Gesamteffizienz geäußert.

Electreon ist jedoch weiterhin vom Potenzial des kabellosen Ladens von Elektrofahrzeugen überzeugt. Mit bereits 18 Projekten zum kabellosen Laden in ganz Europa, darunter Schweden, Norwegen, Italien und Israel, sieht die Zukunft für kabellose Ladestraßen vielversprechend aus.

Da sich die Technologie ständig weiterentwickelt, haben drahtlose Ladestraßen das Potenzial, die Transportbranche zu revolutionieren und weltweit eine bequeme und effiziente Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bereitzustellen.