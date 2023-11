Wir stellen das Onyx Boox Tab Ultra C Pro vor: Ein bahnbrechendes E-INK-Tablet für Künstler und Produktivitätsbegeisterte

Das Onyx Boox Tab Ultra C Pro, die neueste Innovation von Onyx Boox, hat die digitale Papierbranche im Sturm erobert. Mit seinen Super-Premium-Funktionen und modernster Technologie definiert dieses E INK-Tablet die Art und Weise, wie Künstler, Designer und Produktivitätsbegeisterte arbeiten und kreieren, neu.

Das Herzstück des Tab Ultra C Pro ist der revolutionäre Kaleido 3-Farb-E-Paper-Bildschirm. Mit fast 5,000 leuchtenden Farben erweckt dieses Display digitale Inhalte wie nie zuvor zum Leben. Ganz gleich, ob Sie Coverbilder bewundern, Mangas lesen oder in Zeitschriften blättern, Sie werden von dem atemberaubenden visuellen Erlebnis fasziniert sein.

Das Tab Ultra C Pro wurde speziell für die Bedürfnisse von Künstlern und Produktivitätsbegeisterten entwickelt und verfügt über ein 10.3-Zoll-E-INK-Carta-1200-Display mit einer hohen Auflösung von 300 PPI für Schwarzweißinhalte und 150 PPI für Farbe. Dadurch eignet es sich perfekt zum Lesen und Bearbeiten von A5-Dokumenten mit höchster Klarheit. Der Bildschirm schließt bündig mit der Lünette ab und ist durch eine Glasschicht geschützt. Es verfügt außerdem über warme und kühle Beleuchtungsoptionen für angenehmes Lesen bei allen Lichtverhältnissen sowie einen praktischen Helligkeitsregler.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf mit der speziellen Zeichen-App und der PDF-Rendering-Engine. Das Tab Ultra C Pro nutzt den WACOM-Bildschirm und wird mit dem Boox Pen 2 Pro-Stift geliefert, der mit seinen 16 wählbaren Farben ein nahtloses Zeichenerlebnis bietet. Onyx Boox ist dafür bekannt, eines der besten Zeichenerlebnisse der Branche zu bieten, was dieses Tablet zu einem Muss für Künstler macht.

Aber das Tab Ultra C Pro ist nicht nur etwas für Künstler. Mit seiner leistungsstarken 2.8-GHz-Octa-Core-CPU von Qualcomm, der 16-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz und der OCR-Funktionalität dient es auch als vielseitiges Produktivitätstool. Was ist OCR? OCR steht für Optical Character Recognition, was bedeutet, dass Sie einfach ein Foto eines Textes machen können und das Tablet ihn dann automatisch in bearbeitbaren Text umwandelt. Diese Funktion ist besonders praktisch, um Notizen zu machen oder Informationen über Bluetooth oder E-Mail mit Freunden zu teilen.

Mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher (erweiterbar auf bis zu 2 TB mit einer MicroSD-Karte) bietet das Tab Ultra C Pro ausreichend Platz für alle Ihre digitalen Inhalte und Dateien. Es unterstützt Bluetooth 5.0 für kabellose Kopfhörer-Konnektivität, verfügt über zwei Lautsprecher für Hörbücher oder Musikwiedergabe und verfügt sogar über ein Mikrofon für Text-to-Speech- und Sprachkommunikations-Apps. Bleiben Sie mit der WLAN-Funktion in Verbindung und genießen Sie eine lange Akkulaufzeit mit einem 4600-mAh-Akku.

Das Tab Ultra C Pro läuft auf Google Android 12 und bietet vollen Zugriff auf den Google Play Store. Es eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten. Installieren Sie Ihre bevorzugten Google Apps wie Google Books oder Chrome und genießen Sie erweiterte Funktionen mit Apps wie Kindle, Evernote und Onenote, die speziell für E INK-Bildschirme optimiert sind.

Um die Produktivität weiter zu steigern, bietet Onyx Boox optional eine vollständige QWERTZ-Tastatur mit Trackpad an. Diese Tastatur ist aus einem gegen Fingerabdrücke resistenten Material gefertigt und verfügt über einen Hohlraum zur Aufnahme der Kamera. Sie steigert Ihr Tipperlebnis und bietet praktische Tastenkombinationen für verschiedene Funktionen. Es ist separat für 149 $ erhältlich.

Lassen Sie sich das Onyx Boox Tab Ultra C Pro nicht entgehen, das bahnbrechende E-INK-Tablet, das atemberaubende Grafik, beispiellose Zeichenfunktionen und ultimative Produktivitätsfunktionen vereint. Bestellen Sie jetzt im Good e-Reader Store vor und seien Sie bereit, Ihre kreativen und beruflichen Unternehmungen zu revolutionieren.