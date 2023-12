Hallmark-Film „Miracle in Bethlehem, Pennsylvania.“ Streut Weihnachtszauber

By

In einer herzerwärmenden Weihnachtsgeschichte präsentiert Hallmark Movies & Mysteries „Miracle in Bethlehem, Pennsylvania“. Premiere am 21. Dezember. Der Film handelt von Mary Ann, einer erfolgreichen Anwältin, die sich danach sehnt, ein Kind zu adoptieren und die Freuden der Mutterschaft zu erleben. Mary Ann, gespielt von Laura Vandervoort, begibt sich kurz vor Weihnachten auf eine Reise nach Bethlehem, PA, um ihr neues Bündel Freude kennenzulernen.

Ein Schneesturm zwingt Mary Ann und ihre neugeborene Tochter Natalie jedoch dazu, ihre Heimreise zu verschieben. Da sie keine Bleibe haben, finden sie Zuflucht im Gästezimmer von Joe, dessen Schwester Frankie ein örtliches Gasthaus leitet. Benjamin Ayres spielt Joe, einen Junggesellen mit einem unordentlichen Zuhause. Während Mary Ann und Natalie sich in ihrer vorübergehenden Bleibe einleben, werden sie Teil von Joes Feierlichkeiten vor den Feiertagen und knüpfen eine Verbindung, die alle Erwartungen übertrifft.

Inmitten ihres gemeinsamen Glaubens vertrauen Mary Ann und Joe einander über die persönlichen Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen. Mary Ann kämpft damit, ihrer alleinerziehenden Mutter ihre Entscheidung, ein Kind zu adoptieren, zu offenbaren. Unterdessen erzählt Joe von den emotionalen Auswirkungen des jüngsten Todes seines Vaters, der eine Lücke in seinem Leben hinterlassen hat. Während sich ihre Bindung vertieft, werden sie auf überraschende Weise füreinander zu einem unerwarteten Segen.

Obwohl der Film in Winnipeg, Manitoba, Kanada gedreht wurde, erhält Bethlehem immer noch die Hallmark-Behandlung. Der festliche Charme und die Feiertagsaktivitäten der Stadt werden auf der Weihnachtswebsite von Hallmark durch einen Livestream der Main Street präsentiert. Vom Einkaufen bis hin zu Pferdekutschenfahrten können Zuschauer aus aller Welt einen Blick auf die bezaubernden Weihnachtsfeierlichkeiten Bethlehems erhaschen.

Mit seinem auf Glauben basierenden Geschichtenerzählen und seinen herzlichen Momenten ist Hallmarks „Miracle in Bethlehem, Pennsylvania.“ wird in dieser Saison Weihnachtszauber verbreiten und die Herzen der Zuschauer erwärmen.

