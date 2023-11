Die neue Firefox-Version: Ein erfrischender Schub für Datenschutz und Funktionalität

Wenn Sie sehnsüchtig auf das neueste Update des Open-Source-Webbrowsers Firefox gewartet haben, lassen Sie sich beeindrucken. Die kommende Version verspricht nicht nur verbesserte Datenschutzfunktionen, sondern auch eine Vielzahl aufregender Verbesserungen, die Ihr Surferlebnis verbessern werden.

Eine der herausragenden Ergänzungen ist die Option „Website-Datenschutzeinstellungen“, die sich in den Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen befindet. Mit dieser neuen Funktion können Benutzer bestimmen, ob Websites ihre persönlichen Daten verkaufen oder weitergeben dürfen. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, können Sie beruhigt sein und wissen, dass Ihre Browsersitzungsinformationen nicht ausgenutzt werden.

Darüber hinaus hat Mozilla Global Privacy Control (GPC) implementiert, einen automatisierten Mechanismus, der Websites anweist, Ihre Browserinformationen nicht über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg zu verkaufen oder weiterzugeben. GPC fungiert in Bundesstaaten wie Kalifornien, Colorado und Connecticut als leistungsstarkes „Do Not Sell“-Tool. Es erleichtert außerdem die Opt-out-Möglichkeit für gezielte Werbung und schränkt den Verkauf oder die Weitergabe personenbezogener Daten in verschiedenen Regionen ein, darunter in der EU, im Vereinigten Königreich, in Nevada, Utah und Virginia.

Aber das ist noch nicht alles, was Firefox für seine Benutzer bereithält. Das bevorstehende Update mit der Bezeichnung Firefox 120 umfasst eine Reihe aufregender Funktionen, die die Funktionalität und das Benutzererlebnis verbessern sollen. Hier sind einige bemerkenswerte Einschlüsse:

1. Optimierter Datenimport: Benutzer von Ubuntu Linux können jetzt nahtlos Daten aus Chromium importieren, das über Snap installiert wurde, was die Kompatibilität und den Komfort erhöht.

2. Offline-Browsing-Emulation: Benutzer können eine neue Devtool-Funktion nutzen, die Offline-Browsing simuliert und so eine unterbrechungsfreie Produktivität ermöglicht.

3. Erhöhte Sicherheit: Firefox integriert jetzt TLS-Vertrauensanker aus dem Stammspeicher des Betriebssystems und stärkt so die Sicherheitsmaßnahmen. Diese Funktion ist unter Windows, MacOS und Android standardmäßig aktiviert und kann im Menü „Einstellungen“ deaktiviert werden.

4. Verbesserte Verwaltung von Zugangsdaten: Es wurden Tastaturkürzel eingeführt, um das Bearbeiten und Löschen von Zugangsdaten auf about:logins zu optimieren und den Prozess effizienter zu gestalten.

5. Verfeinerte Datenschutzfunktionen: Firefox priorisiert die Privatsphäre der Benutzer, indem es Verbesserungen an privaten Fenstern einführt und die ETP-Strict-Datenschutzkonfiguration einschließt, die einen verbesserten Schutz vor Fingerabdrücken bietet.

6. Optimiertes Seherlebnis: Der Bild-in-Bild-Modus wurde verfeinert, während speziell für die Linux- und Windows-Versionen eine neue Corner-Snapping-Funktion eingeführt wurde, die ein nahtloses Multitasking-Erlebnis bietet.

FAQ:

F: Wann wird die neue Firefox-Version zum Download verfügbar sein?

A: Der offizielle Veröffentlichungstermin für Firefox 120 ist der 21. November 2023. Sie können es von der offiziellen Firefox-Website herunterladen.

Mit der kommenden Firefox-Version können Benutzer einen erheblichen Fortschritt in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und Funktionalität beim Surfen erwarten. Nutzen Sie das bevorstehende Update und genießen Sie ein noch angenehmeres und sichereres Online-Erlebnis mit Firefox 120.