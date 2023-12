Bei Aalberts Surface Technologies in Lansing bricht Feuer aus

By

Bei einem kürzlichen Vorfall brach bei Aalberts Surface Technologies in der Bassett Avenue in Lansing ein Feuer aus. Die Feuerwehr von Lansing reagierte am späten Dienstagabend schnell vor Ort, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen und die Sicherheit der Anwesenden zu gewährleisten.

Derzeit laufen Untersuchungen, um die Ursache des Feuers zu ermitteln, das nach Einschätzung der Beamten von einem Hochofen ausging. Die Flammen breiteten sich im gesamten Gebäude aus, durchschlugen das Dach und stellten eine potenzielle Gefahr für die umliegenden Bereiche dar. Die Einsatzkräfte vor Ort warnten vor gefährlichen Gasen, darunter Schwefelsäure. Zum Glück gelang es allen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude aufhielten, ohne Schaden zu evakuieren.

Die Bemühungen, das Feuer einzudämmen, waren erfolgreich und bei dem Vorfall wurden keine Chemikalien freigesetzt. Der stellvertretende Chef der Feuerwehr Lansing, Kenneth Lay, versicherte der Öffentlichkeit, dass von dem Feuer keine anhaltende Gefahr ausgeht.

Die Sicherheit der an solchen Vorfällen beteiligten Personen ist von größter Bedeutung, und die Feuerwehr von Lansing ist weiterhin bestrebt, künftige Vorfälle zu untersuchen und zu verhindern.