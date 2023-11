Neue Konverter und Kabel geben Anlass zur Sorge für 12VHPWR-Anschlüsse

By

Eine Flut fragwürdiger 16-Pin-Kabel und Konverter hat in letzter Zeit den Markt überschwemmt, und Akasa hat sich diesem Trend mit der Veröffentlichung zweier neuer Konverter angeschlossen, des rechtwinkligen Adapters „G-Nexus P24“ und des Kabels „G-Nexus PX24“. Adapter. Diese Produkte sollen herkömmliche Netzteilanschlüsse in einen PCIe 5.0-Standard-12VHPWR-PCIe 12+4P-Anschluss umwandeln, der bis zu 600 W für die Karten der RTX 40-Serie unterstützen kann. Der Mangel an detaillierten Informationen zu diesen Konvertern und Kabeln gibt jedoch Anlass zu Bedenken hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Das Problem schlecht dokumentierter und unzuverlässiger 12VHPWR-Konverter und -Erweiterungen ist nicht auf Akasa beschränkt; Auch zahlreiche weniger bekannte Unternehmen bieten diese Produkte an, darunter unter anderem Sirlyr, Ezdiy-Fab, Mod-DIY, Joyjom und CY. Der Mangel an wichtigen Informationen von diesen Anbietern birgt für Verbraucher das Risiko, Geräte zu kaufen, die Schäden verursachen oder ihren Bedürfnissen nicht gerecht werden.

Durch die Einführung dieser neuen Konverter und Kabel fügen die Hersteller einen weiteren potenziellen Fehlerpunkt für die ohnehin schwachen 12VHPWR-Stecker hinzu. Akasa erklärt beispielsweise nicht, wie seine Produkte den hohen Strombedarf moderner GPUs mit Kabeln unterstützen, die für eine viel geringere Wattzahl ausgelegt sind. Dieser Mangel an Transparenz ist besorgniserregend und lässt Verbraucher Zweifel an der Sicherheit und Zuverlässigkeit dieser Produkte aufkommen.

Um mögliche Schäden und Garantieprobleme zu vermeiden, wird empfohlen, zugelassene Kabel und Konverter von namhaften GPU-Herstellern zu verwenden. Die Verwendung unzuverlässiger und nicht zertifizierter Kabel und Adapter erhöht das Risiko eines Ausfalls erheblich, was möglicherweise zu kostspieligen Reparaturen und einem Erlöschen der Garantien führen kann.

FAQ

F: Sind die Akasa-Konverter mit dem PCIe 5.0-Standard kompatibel?

A: Während Akasa nicht ausdrücklich die Einhaltung des PCIe 5.0-Standards beansprucht, erheben viele Kabelhersteller diesen Anspruch. Der Mangel an detaillierten Informationen lässt jedoch Zweifel an deren Einhaltung aufkommen.

F: Kann ich diese Konverter mit meiner RTX-40-Serie-Karte verwenden?

A: Es ist ungewiss, ob diese Konverter den hohen Leistungsbedarf von Karten der RTX 40-Serie zuverlässig unterstützen können. Es wird empfohlen, zugelassene Kabel und Konverter namhafter GPU-Hersteller zu verwenden.

F: Was soll ich tun, wenn bei diesen Konvertern oder Kabeln ein Fehler auftritt?

A: Die Suche nach Unterstützung für Garantieansprüche kann sich als schwierig erweisen, da GPU-Hersteller möglicherweise argumentieren, dass die Verwendung nicht zertifizierter Kabel zusätzliche Fehlerquellen mit sich bringt und zum Erlöschen der Garantie führt. Bei der Verwendung dieser Produkte ist Vorsicht geboten, um das Risiko von Ausfällen zu minimieren.