Fido stellt aufregende neue Angebote für Smartphone-Angebote vor

Suchen Sie nach den neuesten Smartphone-Angeboten? Suchen Sie nicht weiter als nach den neuen Angeboten von Fido, die Technikbegeisterte begeistern werden. Fido hat seine Black Friday-Angebote eingestellt und bietet Kunden die Möglichkeit, ihre Lieblingsgeräte zu ermäßigten Preisen zu ergattern. Von iPhones über Samsung Galaxy bis hin zu Google Pixel hat Fido für jeden etwas zu bieten.

Eines der herausragenden Angebote ist das iPhone 14, das für 0 $ Anzahlung mit einem Finanzierungsplan von 37.80 $ pro Monat statt der regulären 42.80 $ erhältlich ist. Das bedeutet, dass Sie das neueste iPhone-Modell in die Hände bekommen können, ohne Ihr Budget zu sprengen. Samsung-Enthusiasten werden sich außerdem darüber freuen, dass das Samsung Galaxy S23 und das S23 FE beide zum Preisnachlass von 0 US-Dollar und mit deutlich reduzierten monatlichen Raten erhältlich sind.

Für diejenigen, die Google-Pixel-Telefone bevorzugen, ist das Google Pixel 7 ausschließlich online kostenlos pro Monat mit einer Anzahlung von 0 US-Dollar erhältlich, was einem erheblichen Rabatt gegenüber der monatlichen Standardzahlung von 39 US-Dollar entspricht. Mittlerweile bietet das Google Pixel 8 einen Finanzierungsplan von 20 US-Dollar pro Monat statt der üblichen 46.17 US-Dollar.

Auch Motorola-Liebhaber können sich freuen, denn die legendären Modelle Motorola Razr und Razr+ sind beide zu ermäßigten Preisen erhältlich. Das Motorola Razr wird mit einem Finanzierungsplan von 15 US-Dollar pro Monat statt der regulären 47.13 US-Dollar geliefert, während das Razr+ für 25 US-Dollar pro Monat statt der üblichen 65 US-Dollar erhältlich ist.

Last but not least ist das iPhone 13 eine weitere fantastische Option, die mit einem Preisnachlass von 0 US-Dollar und einem Finanzierungsplan von 15 US-Dollar pro Monat statt der üblichen 37 US-Dollar erhältlich ist.

Besuchen Sie die Website von Fido, um diese unglaublichen Angebote selbst zu entdecken und die Gelegenheit zu nutzen, Ihr Smartphone aufzurüsten, ohne Ihr Budget zu sprengen. Bei solch fantastischen Angeboten ist es der perfekte Zeitpunkt, einen Kauf zu tätigen und stilvoll in Verbindung zu bleiben.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Gibt es Angebote für Telefontarife?

A: Ja, Fido hat auch neue Angebote für Telefontarife eingeführt. Weitere Details finden Sie auf der Website von Fido.

F: Kann ich diese Smartphone-Angebote online kaufen?

A: Die meisten Angebote sind online verfügbar, es wird jedoch immer empfohlen, auf der Website von Fido nach den neuesten Informationen und Verfügbarkeiten zu suchen.

F: Wie lange werden diese Angebote verfügbar sein?

A: Die Verfügbarkeit dieser Angebote kann variieren. Nutzen Sie die Angebote daher am besten so schnell wie möglich, um sicherzustellen, dass Sie nichts verpassen.

F: Kann ich mein vorhandenes Telefon gegen ein neues eintauschen?

A: Fido bietet möglicherweise Umtauschoptionen an, spezifische Details finden Sie jedoch auf ihrer Website oder indem Sie sich an den Kundendienst wenden.

F: Sind diese Angebote nur für Neukunden verfügbar?

A: Diese Angebote stehen in der Regel sowohl Neu- als auch Bestandskunden offen, für bestimmte Werbeaktionen gelten jedoch möglicherweise bestimmte Teilnahmekriterien. Es wird empfohlen, sich direkt bei Fido zu erkundigen, um die Berechtigung zu bestätigen.