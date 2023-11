Der SF90 XX: Die Entfesselung von Ferraris straßentauglichem Biest

By

Ferrari hat es wieder geschafft. Wir stellen den SF90 XX vor, ein Auto, das die Grenzen von Geschwindigkeit und Leistung neu definieren wird. Mit atemberaubenden 1,016 PS ist dieses Biest bereit, jede Runde zu dominieren, die ihm begegnet. Aber was den SF90 XX wirklich von seinen Vorgängern unterscheidet, ist seine Straßenzulassung, die ihn zum ersten XX-Auto macht, das überall gefahren werden kann.

Mit der Straßenzulassung des SF90 XX hat Ferrari eine völlig neue Welt voller Möglichkeiten eröffnet. Dies erweitert nicht nur den Markt für diese unglaubliche Maschine, sondern bedeutet auch, dass Enthusiasten den Nervenkitzel genießen können, ein rennstreckentaugliches Auto zu besitzen und auf öffentlichen Straßen zu fahren. Allerdings geht die Straßenzulassung mit gewissen Kompromissen einher. Der SF90 XX wiegt trocken 1,560 kg, deutlich mehr als sein reines Kettenpendant, der FXX K. Dieses Mehrgewicht ist auf die für den Straßeneinsatz notwendigen Komponenten wie Beleuchtung und ein stabileres Fahrwerk zurückzuführen.

Warum hat Ferrari den SF90 XX für den Straßenverkehr zugelassen? Es ist ganz einfach: Sie können mehr davon verkaufen. Indem Ferrari dieses limitierte Auto einem breiteren Publikum zugänglich macht, sorgt es dafür, dass die Nachfrage nach dem SF90 XX hoch bleibt. Darüber hinaus ermöglicht die Straßenversion einen höheren Preis: Der Stradale beginnt bei 673,584 £ und der Spider bei 730,000 £. Im Vergleich dazu kostet der Basis-SF90 lediglich 376 £.

Mit Verbesserungen bei Leistung, Gewicht und Aerodynamik verschiebt der SF90 XX die Grenzen noch weiter. Der Twin-Turbo-V8-Motor leistet atemberaubende 786 PS, während die Elektromotoren zusätzliche 230 PS leisten. Das Ergebnis ist ein Auto, das in nur 0 Sekunden von 62 auf 2.3 km/h beschleunigt.

Auch wenn der SF90 XX vielleicht nicht der leichteste oder extremste Rennwagen auf dem Markt ist, zeichnet er sich in anderen Bereichen aus. Ferrari hat erhebliche Fortschritte in der Aerodynamik gemacht und einen Gesamtabtrieb von 530 kg bei 155 km/h erreicht. Die cleveren Designelemente wie Lüftungsschlitze auf der Motorhaube und optimal platzierte Kotflügel machen den SF90 XX zum bislang aerodynamisch effizientesten Ferrari-Straßenauto.

Beim Handling schafft der SF90 XX eine Balance zwischen Komfort und Leistung. Die weiche Federung ermöglicht ein geschmeidiges Fahrverhalten und sorgt gleichzeitig für eine hervorragende Traktion auf der Strecke. Obwohl er nicht auf öffentlichen Straßen getestet wurde, wird erwartet, dass der SF90 XX ein komfortables und reibungsloses Fahrerlebnis ähnlich dem eines GT-Autos bieten wird.

Zusammenfassend ist der SF90 XX ein Game-Changer für Ferrari. Mit seiner Straßenzulassung, seiner unglaublichen Leistung und seinem innovativen Design wird dieses Auto sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke dominieren. Also schnallen Sie sich an und erleben Sie den Nervenkitzel Ihres Lebens am Steuer des SF90 XX.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was unterscheidet den SF90 XX von anderen XX-Modellen?

Der SF90 XX ist das erste XX-Auto mit Straßenzulassung, sodass Liebhaber ihn auf öffentlichen Straßen fahren können.

Warum hat Ferrari den SF90 XX für den Straßenverkehr zugelassen?

Durch die Zulassung des SF90 XX für den Straßenverkehr kann Ferrari eine größere Anzahl von Fahrzeugen verkaufen und die Exklusivität und Begehrlichkeit des Modells steigern.

Was sind die wichtigsten Änderungen beim SF90 XX im Vergleich zum regulären SF90?

Der SF90 XX verfügt über mehr Leistung, weniger Gewicht und eine verbesserte Aerodynamik, wodurch er noch rennstreckenorientierter und leistungsorientierter wird.

Ist der SF90 XX komfortabel auf der Straße zu fahren?

Obwohl der SF90 XX nicht auf öffentlichen Straßen getestet wurde, wird erwartet, dass er ein komfortables und reibungsloses Fahrerlebnis ähnlich dem eines GT-Autos bietet.