Ferrari legt beim Großen Preis von Brasilien Wert auf Sicherheit und Leistung

Um eine erneute Disqualifikation beim Großen Preis der Vereinigten Staaten zu vermeiden, hat Ferrari für den Großen Preis von Brasilien Anpassungen an seinen SF-23 vorgenommen. Das Team hat die Fahrhöhe seiner Autos angehoben, um das erforderliche 9-mm-Rutschmaß zu erreichen und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

Nachdem das Schleudern des Autos von Charles Leclerc beim Großen Preis der USA nicht das erforderliche Maß erreichte, ist Ferrari vor dem Rennen in Brasilien vorsichtig vorgegangen. Ein ähnliches Schicksal ereilte Mercedes, als Lewis Hamilton wegen desselben Verstoßes ebenfalls disqualifiziert wurde. Beide Teams führten das Problem auf den holprigen Circuit of the Americas und die begrenzte Trainingszeit während des Sprint-Formats zurück.

Der Sportdirektor von Ferrari, Diego Ioverno, gab zu, dass das Team in Austin überrascht worden war, hat die Situation jedoch inzwischen analysiert und Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert. Ioverno betonte das Engagement des Teams, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und voranzukommen.

Obwohl die Sicherheit Priorität hat, ist sich Ferrari darüber im Klaren, dass es einen Kompromiss mit der Leistung geben kann. Durch die Entscheidung für eine etwas höhere Fahrhöhe möchte das Team eine Balance finden, die das Risiko einer Disqualifikation minimiert, ohne den Wettbewerbsvorteil zu beeinträchtigen.

Im Qualifying am Freitag in Interlagos schienen sich die Anpassungen für Ferrari ausgezahlt zu haben. Charles Leclerc sicherte sich den zweiten Startplatz, während Carlos Sainz einen respektablen siebten Platz erreichte. Ungünstige Wetterbedingungen brachen die Sitzung jedoch abrupt ab und das Team war begierig darauf, am Renntag seine Leistung unter Beweis zu stellen.

Der proaktive Sicherheitsansatz von Ferrari zeigt, dass das Unternehmen sich dafür einsetzt, die Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben. Während der letzte Sprint der Saison näher rückt, werden alle Augen auf das Team gerichtet sein, um zu sehen, ob ihre Anpassungen die gewünschten Ergebnisse bringen.

FAQ

Warum hat Ferrari die Fahrhöhe seiner Autos erhöht?

Ferrari erhöhte die Fahrhöhe, um eine Wiederholung der Disqualifikation beim Großen Preis der Vereinigten Staaten zu vermeiden. Das Schleudern des Autos von Charles Leclerc blieb hinter den erforderlichen Maßen zurück, was zu seiner Disqualifikation führte und das Team dazu veranlasste, Anpassungen vorzunehmen.

Was war die Ursache für die Disqualifikation beim Großen Preis der USA?

Die Disqualifikation von Ferrari und Mercedes beim Großen Preis der USA wurde darauf zurückgeführt, dass die Kufen ihrer Autos weniger als die erforderlichen 9 mm maßen. Als Faktoren nannten beide Teams den holprigen Circuit of the Americas und die begrenzte Trainingszeit aufgrund des Sprint-Formats.

Wie reagierte Ferrari auf die Disqualifikation?

Der Sportdirektor von Ferrari, Diego Ioverno, würdigte die Aufsicht des Teams in Austin und ließ die Ereignisse dieses Wochenendes Revue passieren. Sie haben entsprechende Anpassungen vorgenommen und ihre Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht, eine ähnliche Situation in Zukunft zu vermeiden.

Hatten die Anpassungen Auswirkungen auf Ferraris Leistung im Qualifying für den Großen Preis von Brasilien?

Die Anpassungen von Ferrari schienen sich im Qualifying am Freitag positiv auszuwirken. Charles Leclerc sicherte sich den zweiten Startplatz und demonstrierte damit die Fähigkeit des Teams, Sicherheit und Leistung in Einklang zu bringen. Aufgrund widriger Wetterbedingungen wurde die Sitzung jedoch vorzeitig abgebrochen, sodass das Team begierig darauf war, sich im Rennen zu beweisen.