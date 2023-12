Schwarze und lateinamerikanische Wähler in North Carolina reichen Klage wegen republikanisch besetzter Kongressbezirke ein

Eine Gruppe schwarzer und lateinamerikanischer Wähler in North Carolina hat beim Bundesgericht eine Klage eingereicht und behauptet, dass die von republikanischen Gesetzgebern neu gezogenen Kongressbezirke das Stimmrecht der Minderheiten schwächen und damit gegen die US-Verfassung verstoßen. Die Kläger argumentieren, dass die GOP-Führer die Wählergruppen gezielt neu geordnet hätten, um die Stimmstärke von Minderheiten zu minimieren und gleichzeitig den Vorteil der Republikanischen Partei zu stärken. Sie fordern die Erstellung einer neuen Karte.

Die aktuelle Kongresskarte, die im Oktober verabschiedet wurde, versetzt die Republikaner in eine günstige Position, um bei den bevorstehenden Wahlen im November mindestens 10 der 14 Kongresssitze des Staates zu gewinnen. Diese Verschiebung könnte den Republikanern helfen, die Kontrolle über das US-Repräsentantenhaus zu behalten. Zuvor hatte eine von Staatsrichtern erstellte Karte für die Wahlen 2022 dazu geführt, dass Demokraten und Republikaner jeweils sieben Sitze gewannen.

Diese Klage folgt auf eine ähnliche Klage, die im November eingereicht wurde und in der behauptet wird, dass die Karten gegen das Stimmrechtsgesetz verstoßen. Die laufenden Rechtsstreitigkeiten verdeutlichen die Probleme rund um das Stimmrecht von Minderheiten in North Carolina und die umfassenderen Auswirkungen von Gerrymandering auf eine faire Vertretung.

Als Reaktion auf die Klage bezeichnete Tim Moore, Sprecher des Repräsentantenhauses von North Carolina, sie als Versuch „demokratischer Aktivisten“, bei den bevorstehenden Wahlen für Chaos zu sorgen. Er betonte, dass die genehmigten Karten bei dieser und künftigen Wahlen verwendet werden.

Die Klage richtet sich speziell gegen vier Kongressbezirke: den 1., 6., 12. und 14. Bezirk. Die Kläger argumentieren, dass diese Bezirke absichtlich manipuliert wurden, um die Wählerstärke der Minderheiten zu schwächen und republikanische Kandidaten zu bevorzugen. Der 6. Bezirk, der derzeit von der demokratischen Abgeordneten Kathy Manning vertreten wird, war besonders betroffen, da Minderheitswähler entfernt und in stark republikanisch geprägte umliegende Bezirke umverteilt wurden.

Während die Kläger versuchen, die Verwendung der aktuellen Kongresskarte bei Wahlen zu verhindern, haben sie nicht sofort eine einstweilige Verfügung beantragt, um deren Umsetzung für die bevorstehenden Wahlen 2024 auszusetzen. Die Einreichung der Kandidaten für diese Wahlen endet am 15. Dezember und die Vorwahlen sind für den 5. März geplant.

Die Klage hebt die historischen und anhaltenden Herausforderungen hervor, mit denen Minderheiten in North Carolina konfrontiert sind, und führt die anhaltenden Unterschiede in der politischen Repräsentation an. Die Kläger argumentieren, dass der neu in Kraft getretene Plan zur Neuverteilung der Wahlbezirke des Kongresses diese Probleme verschärft und die Tradition des Staates fortsetzt, Minderheitswähler in wahlberechtigte Bezirke zu drängen und zu spalten, die ihre Stimmstärke minimieren.

Der demokratische Abgeordnete Wiley Nickel aus dem 13. Bezirk brachte seine Unterstützung für die Klage zum Ausdruck und erklärte, dass die von den Republikanern gezeichneten Karten den Wählern in North Carolina ihre Stimme bei Wahlen rauben. Er hält die Karten für verfassungswidrig und illegal und freut sich darauf, dass sich die Gerichte mit der Angelegenheit befassen.

Während sich der Rechtsstreit entfaltet, werden die Auswirkungen auf das Stimmrecht von Minderheiten und eine faire Vertretung in North Carolina weiterhin genau beobachtet.

