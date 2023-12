Neue Klage gegen Styropek wegen Entlassung von Nurdles eingereicht

Gegen Styropek wurde eine neue Klage eingereicht, weil das Unternehmen routinemäßig kleine Plastikkügelchen, sogenannte Nurdles, in Wasserstraßen in der Nähe seiner Anlage in Beaver County, Pennsylvania, entsorgt hat. Die Umweltverbände PennEnvironment und Three Rivers Waterkeeper haben BVPV Styrenics und seiner Muttergesellschaft Styropek vorgeworfen, gegen den Clean Water Act verstoßen zu haben.

In der Klage wird behauptet, dass das Unternehmen seit mindestens einem Jahr Abwasser und Regenwasser mit Nudeln einleitet und damit gegen Bundesgesetze und die Genehmigungsbedingungen des Unternehmens verstößt. Die Einleitungen sollen im Styropek-Werk in Potter Township geschehen sein, das am Zusammenfluss von Raccoon Creek und Ohio River liegt.

Forscher von Three Rivers Waterkeeper und der Mountain Watershed Association entdeckten im September 2022 zahlreiche Nudeln von ungewöhnlich kleiner Größe, die auf die Ausflüsse von Raccoon Creek und Styropek zurückgeführt werden konnten. Die Klage liefert Beweise für Ansammlungen von Nudeln in Raccoon Creek, Flusssedimenten und der umgebenden Vegetation, wie vom Pennsylvania Department of Environmental Protection bei Inspektionen dokumentiert.

Nurdles stellen eine erhebliche Bedrohung für Wasserlebewesen dar und können zur Mikroplastikverschmutzung beitragen. Fische und andere Wasserorganismen können sie verzehren, was zu potenziellen Schäden in der Nahrungskette und sogar in der menschlichen Gesundheit führen kann. Heather Hulton VanTassel, Geschäftsführerin von Three Rivers Waterkeeper, betonte die Dringlichkeit, dieses Problem anzugehen.

Die Kläger fordern im Rahmen der Klage zivilrechtliche Sanktionen, Abhilfemaßnahmen und mehr und haben ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, einen Vergleich mit Styropek auszuhandeln, um einen längeren Rechtsstreit zu vermeiden. Das ultimative Ziel besteht darin, der illegalen Einleitung von Plastikverschmutzung in Raccoon Creek, den Ohio River und die umliegende Umwelt ein Ende zu setzen.

Vertreter von Styropek haben noch nicht auf die Klage reagiert. Allerdings hatte das Unternehmen zuvor erklärt, dass es sich zu einem umweltbewussten Betrieb und unter Einhaltung der Genehmigungen verpflichtet habe. Die Kläger in diesem Fall werden vom National Environmental Law Center und Michael Comber von Comber & Miller in Pittsburgh vertreten.

