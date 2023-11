Fashion Dreamer: Entfesseln Sie Ihre innere Fashionista auf Nintendo Switch

By

Machen Sie sich bereit, Ihre innere Modefanatikerin mit Fashion Dreamer zu entfesseln, einem brandneuen Mode- und Kommunikationstitel, der exklusiv für Nintendo Switch erhältlich ist. Dieses von Marvelous Europe entwickelte, auf Kreativität ausgerichtete Spiel ermöglicht es Ihnen, Ihren einzigartigen Stil auszudrücken und Ihre eigene Modemarke aufzubauen.

In Fashion Dreamer haben Spieler die Möglichkeit, unzählige Outfits zu entwerfen und sie der Welt zu präsentieren. Mit einer breiten Palette an Anpassungsoptionen können Sie Ihrem Avatar, der sogenannten Muse, einen wirklich einzigartigen Look verleihen. Von gemütlicher Freizeitkleidung bis hin zu schicker Couture sind die Möglichkeiten endlos.

Präsentieren Sie Ihre neuesten Kreationen in verschiedenen Bereichen, den sogenannten Cocoons, wo Sie auch Modeinspirationen von anderen Musen entdecken können. Egal, ob Sie online oder offline spielen, Sie können neue Trends entdecken und Aufmerksamkeit für Ihre Marke gewinnen. Präsentieren Sie Ihre Outfits in Ihrem Ausstellungsraum und beobachten Sie, wie die Likes und die Aufmerksamkeit auf Sie strömen.

Doch bei Fashion Dreamer geht es um mehr als nur das Entwerfen von Outfits. Durch das Abschließen von Designherausforderungen können Sie noch mehr Anpassungsmöglichkeiten freischalten und Ihre Marke auf ein neues Niveau heben. Der asynchrone Mehrspielermodus ermöglicht es Ihnen, mit Musen aus der ganzen Welt zu interagieren, Inspiration zu finden und Likes für Ihre kultigsten Looks zu verdienen.

Und die Aufregung ist noch lange nicht zu Ende. Marvelous Europe hat eine Fülle kostenloser Post-Launch-Inhalte versprochen, darunter frische Designmuster, zusätzliche Muse- und Showroom-Anpassungsoptionen sowie neue Spielmöglichkeiten. Bleiben Sie dran für weitere Details zu diesen aufregenden Updates.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Mode-Influencer zu werden und den Nervenkitzel zu erleben, Ihre eigene Marke auf der Nintendo Switch aufzubauen und zu bewerben. Schnappen Sie sich Ihr Exemplar von Fashion Dreamer, das jetzt im Nintendo eShop erhältlich ist, und profitieren Sie für begrenzte Zeit von 10 % Rabatt!

FAQ:

F: Was ist Fashion Dreamer?

A: Fashion Dreamer ist ein Mode- und Kommunikationstitel, der exklusiv für Nintendo Switch erhältlich ist. Es ermöglicht den Spielern, ihren einzigartigen Stil zum Ausdruck zu bringen, Outfits zu entwerfen und ihre eigene Modemarke aufzubauen.

F: Kann ich meinen Avatar anpassen?

A: Ja, Sie können Ihren Avatar, Muse genannt, mit einer Vielzahl von Optionen anpassen, um einen einzigartigen Look zu kreieren.

F: Gibt es einen Mehrspielermodus in Fashion Dreamer?

A: Ja, Fashion Dreamer verfügt über einen asynchronen Mehrspielermodus, der es Spielern ermöglicht, mit Musen aus der ganzen Welt zu interagieren und Inspiration für ihre Designs zu finden.

F: Wird es Post-Launch-Updates geben?

A: Ja, Marvelous Europe hat kostenlose Post-Launch-Inhalte versprochen, darunter frische Designmuster, zusätzliche Anpassungsoptionen und neue Spielmöglichkeiten.