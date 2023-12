Farm ergreift rechtliche Schritte gegen Comstock Township wegen Rechtsverletzungen

Eine Farm in Comstock Township, Michigan, hat eine Klage gegen die Gemeinde und ihre Beamten eingereicht und behauptet, dass ihre Handlungen gegen Verfassungs- und Bürgerrechte verstoßen. Soil Friends LLC und seine Eigentümer reichten die Klage vor einem Bundesgericht ein, nachdem es im Vorjahr zu Meinungsverschiedenheiten mit der Gemeinde gekommen war.

Die Gemeinde hatte mehrere Vorladungen gegen die Farm ausgesprochen und behauptet, dass ihre Betriebe nicht den erforderlichen Standards entsprächen, wie z. B. der Betrieb eines Apfelwein-Verkostungsraums und der Verkauf von Produkten, die nicht auf der Farm angebaut wurden. Das Bezirksgericht Kalamazoo County erließ später im Dezember 2022 eine Anordnung zur Einhaltung der Vorschriften und forderte die Farm auf, ihren Betrieb einzustellen.

Soil Friends argumentiert jedoch, dass ihre Handlungen rechtmäßig waren, da sie 2018 eine Genehmigung für den Verkostungsraum erhalten hatten. Sie glauben, dass die Gemeinde sie unfair behandelt hat, die Zielvorgaben ständig verschoben hat und es der Farm erschwert hat, innerhalb der Richtlinien zu arbeiten.

Die Gemeinde gab an, dass nach Angaben des Bundesstaates Michigan mindestens 50 % der auf einem Bauernhof zum Verkauf angebotenen Artikel auf dem Gelände angebaut werden müssen, um als Bauernmarkt zu gelten. Der Bauernhof behauptet, dass der Verkauf von Weihnachtsbäumen, einem landwirtschaftlichen Produkt, durch das Right to Farm Act geschützt sei.

Zusätzlich zu den rechtlichen Schritten brachten die Farmbesitzer ihren Frust in den sozialen Medien zum Ausdruck, kritisierten die Führung der Gemeinde und versprachen, mit gleichgesinnten Gemeindemitgliedern zusammenzuarbeiten, um die Bedingungen der Gemeinde für Bewohner und Geschäftsinhaber zu verbessern.

In der Klage werden mehrere Verstöße geltend gemacht, darunter Vergeltungsmaßnahmen des Ersten Verfassungszusatzes, Verstöße gegen das ordnungsgemäße Verfahren, Eingriffe in Bürgerrechte und Vorkaufsrechte durch staatliche Gesetze wie den Michigan Liquor Control Code und den Michigan Right to Farm Act. Soil Friends fordert Schadensersatz, einschließlich entgangener Gewinne und Anwaltskosten.

Der Ausgang der Klage wird darüber entscheiden, inwieweit lokale Regierungen die landwirtschaftlichen Praktiken und den Schutz von Eigentums- und Geschäftsrechten regulieren können. Viele in der Gemeinde verfolgen den Fall aufmerksam, da sie glauben, dass er einen Präzedenzfall für künftige Streitigkeiten zwischen Bauernhöfen und lokalen Behörden schaffen wird.