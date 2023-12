Neuer Patch für Fallout 4 Next-Gen auf 2024 verschoben

By

Zusammenfassung: Bethesdas mit Spannung erwarteter „Next-Gen“-Patch für Fallout 4 wurde auf 2024 verschoben, was Fans, die ihn dieses Jahr erwartet hatten, enttäuschte. Das Update, das für PS5, Xbox Series X/S und PC entwickelt wird, wird höhere Bildraten, 4K-Grafik und neue Creation Club-Inhalte bringen. Bethesda hat jedoch kein konkretes Veröffentlichungsdatum für den Patch genannt und erklärt, dass die Fertigstellung mehr Zeit benötige. Diese Verzögerung folgt früheren Bemühungen von Bethesda, Fallout 4 zu verbessern, einschließlich eines Updates für Xbox One X, das 4K-Grafiken mit 30 Bildern pro Sekunde brachte. Letztes Jahr wurde die Bildrate auf 60 FPS erhöht, allerdings auf Kosten der Auflösung. Trotz der Verzögerung können sich Fans auf die kommende Fallout-TV-Show freuen, die im April erscheinen soll und Walton Goggins als Ghul in der postapokalyptischen Welt zeigt.

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse hat Bethesda angekündigt, dass der mit Spannung erwartete Next-Gen-Patch für Fallout 4 erst 2024 erscheinen wird, nachdem ursprünglich eine Veröffentlichung in diesem Jahr versprochen wurde. Das Update, das für PS5, Xbox Series X/S und PC entwickelt wird, zielt darauf ab, eine Reihe gewünschter Funktionen bereitzustellen, darunter höhere Bildraten, 4K-Grafik und neue Inhalte aus dem Creation Club. Obwohl kein konkretes Veröffentlichungsdatum genannt wurde, haben die Bethesda-Entwickler den Fans versichert, dass sie nur etwas mehr Zeit brauchen, um den Patch zu perfektionieren.

Diese Verzögerung ist eine Enttäuschung für Fallout 4-Spieler, die sehnsüchtig auf die Verbesserungen der nächsten Generation warteten. Allerdings ist dies nicht das erste Mal, dass Bethesda Fallout 4 überarbeitet, um seine Leistung zu verbessern. Ein Update für die Xbox One X führte zuvor 4K-Grafiken ein, allerdings mit einer begrenzten Bildrate von 30 FPS. Letztes Jahr wurde die Framerate auf 60 FPS erhöht, allerdings auf Kosten der Auflösung. Mit dem kommenden Patch können Fans Verbesserungen sowohl bei der Bildrate als auch bei der Auflösung erwarten, wodurch Kompromisse minimiert werden und ein nahtloseres Spielerlebnis geboten wird.

Während das Warten auf den Fallout 4-Patch unerträglich lang zu sein scheint, können Fans Trost in der Tatsache finden, dass im April eine Fallout-TV-Show starten soll. In der Serie spielt Walton Goggins, bekannt für seine fesselnden Darbietungen, einen Ghul – einen durch Strahlung veränderten Überlebenden im postapokalyptischen Ödland. Es kursieren Gerüchte, dass Goggins sogar den beliebten Begleitcharakter John Hancock aus Fallout 4 verkörpern könnte, was bei den Fans des Spiels für noch mehr Vorfreude sorgt.

Trotz der Verzögerung ist klar, dass Bethesda bestrebt ist, das Fallout 4-Erlebnis zu verbessern und den Fans ein echtes Next-Gen-Update zu bieten. Mit Blick auf das Jahr 2024 können sich die Spieler darauf freuen, wieder in das Commonwealth einzutauchen und die radioaktiven Überreste bis ins kleinste Detail zu erkunden. Bis dahin wird die Fallout-TV-Show den Fans der Franchise zweifellos die dringend benötigte Lösung bieten und den postapokalyptischen Geist bis zum Erscheinen des nächsten Kapitels des Spiels am Leben erhalten.