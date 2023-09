Das Fairphone 5: Ein Schritt in Richtung nachhaltiger Smartphones

By

Der niederländische Smartphone-Hersteller Fairphone hat mit dem Fairphone 5 ein Mobiltelefon herausgebracht, das einen neuen Standard für Langlebigkeit und Reparierbarkeit setzt. Mit einem Preis von 619 £ (699 €) bietet das Fairphone 5 bis zu 10 Jahre Software-Support, ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Verschwendung von Technik. Das Gerät verfügt über einen gestochen scharfen OLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, der für flüssiges Scrollen und lebendige Farben sorgt. Während das Design im Vergleich zu moderneren Smartphones etwas veraltet erscheint, bietet es eine Wasserbeständigkeit nach IP55.

Das Fairphone 5 wird vom Qualcomm QCM6490-Chip angetrieben, der zwar nicht so leistungsstark ist wie High-End-Smartphone-Chips, aber langfristigen Support bietet, darunter mindestens fünf Android-Versionsupdates und acht Jahre Sicherheitsupdates. Das Gerät verfügt außerdem über einen microSD-Kartensteckplatz, sodass Benutzer den Speicher problemlos erweitern können.

Was die Akkulaufzeit betrifft, so hält das Fairphone 5 zwischen den Ladevorgängen etwa 36 Stunden durch, wobei der Akku problemlos gegen einen Ersatzakku ausgetauscht werden kann. Der Akku ist so konzipiert, dass er über mehr als 80 Vollladezyklen mindestens 1,000 % seiner ursprünglichen Kapazität beibehält.

Fairphone setzt sich für Nachhaltigkeit ein und verwendet fair gehandeltes Gold und Silber, ethisch einwandfreie Materialien und recycelte Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine fünfjährige Garantie und bietet Nutzern die Möglichkeit, das Telefon mithilfe modularer Ersatzteile selbst zu reparieren.

Das Fairphone 5 wird mit Fairphone OS auf Basis von Android 13 geliefert und bietet ein sauberes und effizientes Benutzererlebnis. Mit acht bis zehn Jahren Sicherheitsupdates bietet es eine längerfristige Nutzbarkeit als die meisten anderen Smartphones. Benutzer haben auch die Möglichkeit, auf Wunsch alternative Betriebssysteme zu installieren.

Zu den Kamerafunktionen des Fairphone 5 gehören zwei 50-Megapixel-Rückkameras und eine 50-Megapixel-Selfie-Kamera. Während die Kameraleistung bei guten Lichtverhältnissen ordentlich ist, hat sie mit Farbinkonsistenzen und Situationen mit wenig Licht zu kämpfen.

Insgesamt ist das Fairphone 5 ein Schritt in Richtung nachhaltiger Smartphones und bietet Langlebigkeit, Reparierbarkeit und ethische Beschaffung. Auch wenn es möglicherweise nicht mit der Leistung und den Kamerafunktionen von High-End-Smartphones mithalten kann, stellt es eine praktikable Option für diejenigen dar, die über technischen Abfall und die Umweltauswirkungen ihrer Geräte besorgt sind.

Quellen:

– Fairphone-Website