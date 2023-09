Malaysias 5G-Einführungsrate bleibt niedrig, Regierungsinitiativen sind im Gange

In Malaysia liegt die Akzeptanzrate der 5G-Technologie derzeit bei niedrigen 4.2 %, obwohl die Netzabdeckung 68.8 % erreicht. Diese Ungleichheit hat die Aufmerksamkeit des Kommunikations- und Digitalministers Fahmi Fadzil erregt, der seine Besorgnis über die langsamen Fortschritte zum Ausdruck brachte. Um dieses Problem anzugehen, plant das malaysische Ministerium, die 5G-Abdeckung in besiedelten Gebieten bis Ende des Jahres auf 80 % auszuweiten.

Bei einem Besuch in der Samsung-Zentrale in Südkorea brachte Fahmi Fadzil die geringe Akzeptanzrate von 5G in Malaysia zur Sprache. Als einer der Hauptgründe für diese langsame Verbreitung wurden die hohen Kosten von 5G-Geräten identifiziert. Als Reaktion darauf möchte das Ministerium eng mit Telekommunikationsunternehmen und Samsung zusammenarbeiten, um den Menschen in Malaysia erschwinglichere 5G-Geräte bereitzustellen.

Um die Akzeptanz zu fördern, hat das malaysische Ministerium kürzlich das 5G-Rahmah-Paket auf den Markt gebracht, das 5G-Geräte zu einem niedrigeren Preis anbietet. Das Paket beinhaltet ein Samsung A14 5G- oder ein Honor 90 Lite 5G-Smartphone sowie einen 60-GB-Datentarif zum Preis von 60 RM pro Monat. Ziel dieser Initiative ist es, die 5G-Technologie einem größeren Publikum zugänglicher zu machen.

Darüber hinaus wurden Partnerschaften zwischen Telekommunikationsunternehmen und Technologieunternehmen als Möglichkeit hervorgehoben, die Einführungsrate von 5G zu verbessern. Eine dieser Partnerschaften ist das MoU, das zwischen CelcomDigi und Virnect unterzeichnet wurde, einem südkoreanischen Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Bau von XR-Plattformen (Extended Reality) für verschiedene Branchen spezialisiert hat. Durch die Nutzung dieser Partnerschaften kann die Implementierung der 5G-Technologie zu einem Wandel der Bildungsmethoden führen, insbesondere in den Bereichen Gesundheitswesen, Öl- und Gastechnik, Robotik und Cybersicherheit.

Das malaysische Ministerium befasst sich nicht nur mit der Frage der Erschwinglichkeit, sondern ergreift auch Schritte, um Berichten nachzugehen, denen zufolge Telekommunikationsunternehmen zusätzliche Gebühren für 5G-Abonnements erheben. Durch die enge Zusammenarbeit mit Mobilfunknetzbetreibern (MNOs) möchte die Regierung sicherstellen, dass der Übergang zur 5G-Technologie für alle Malaysier nahtlos und erschwinglich ist.

Insgesamt ergreift die malaysische Regierung aktiv Initiativen, um die Akzeptanzrate der 5G-Technologie im Land zu erhöhen. Mit Plänen für eine erweiterte Abdeckung und erschwingliche Geräte sowie Partnerschaften mit Branchenakteuren ist Malaysia bestrebt, die Vorteile der 5G-Technologie zum Wohle seiner Bevölkerung und des Landes als Ganzes zu nutzen.

Quellen:

– Fahmi Fadzil Facebook-Beitrag

– Besuch in der Samsung-Zentrale in Südkorea

– Partnerschaft zwischen CelcomDigi und Virnect

– Einführung des 5G-Rahmah-Pakets