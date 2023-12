Trump stellt im Rathaus von Fox News falsche Behauptungen auf

By

Der frühere Präsident Donald Trump, einer der Spitzenkandidaten für die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024, erschien am Dienstag in einem Rathaus von Fox News in Iowa. Während des einstündigen Interviews stellte Trump mehrere Behauptungen auf, die auf ihre Richtigkeit überprüft wurden.

Eine der Behauptungen, die Trump machte, betraf den Rückzug der USA aus Afghanistan. Er erklärte, dass die USA militärische Ausrüstung im Wert von 85 Milliarden US-Dollar zurückgelassen hätten, und bezeichnete dies als den peinlichsten Moment in der Geschichte des Landes. Diese Behauptung ist jedoch falsch. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurde der Wert der zurückgelassenen Ausrüstung auf etwa 7.1 Milliarden US-Dollar geschätzt, ein Bruchteil dessen, was Trump behauptete. Darüber hinaus wurde ein Teil der Ausrüstung vor dem Abzug der US-Streitkräfte funktionsunfähig gemacht. Die von Trump genannte Zahl von 85 Milliarden US-Dollar war eine aufgerundete, irreführende Summe des Geldbetrags, den der Kongress während des Krieges zur Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte bereitgestellt hatte.

Eine weitere falsche Behauptung Trumps bezog sich auf seine strafrechtlichen Anklagen im Vergleich zu Al Capone. Trump gab an, dass Capone nur einmal angeklagt wurde, während er viermal angeklagt worden war. Allerdings ist auch diese Behauptung falsch. Capone wurde mindestens sechsmal angeklagt, davon allein drei im Jahr 1931, was zu seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung führte. Trumps Vergleich mit Capone scheitert an dieser sachlichen Ungenauigkeit.

Trump machte auch falsche Behauptungen darüber, dass er Bauern aus Iowa 28 Milliarden Dollar von China gegeben habe. Er gab an, dass er den Bauern das Geld gegeben habe und dass es aus China stamme. Allerdings stammten die Hilfsgelder von US-Steuerzahlern, nicht von China. Studien haben gezeigt, dass die Amerikaner die Kosten für Trumps Zölle auf chinesische Produkte trugen und die US-Regierung den Landwirten finanzielle Unterstützung gewährte. Darüber hinaus belief sich der korrekte Betrag der den Landwirten im Rahmen von Trumps Programm gewährten Hilfe auf 23 Milliarden US-Dollar, nicht auf die von ihm behaupteten 28 Milliarden US-Dollar.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Trumps Aussagen während der Fox News Town Hall mehrere Ungenauigkeiten enthielten. Es ist wichtig, die Behauptungen von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auf Fakten zu überprüfen, um die Verbreitung korrekter Informationen sicherzustellen.