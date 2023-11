Treten Sie dem Team Giant Bomb für Extra Life 2023 bei und helfen Sie, etwas zu bewirken!

By

Es ist wieder die Zeit des Jahres, in der die Gaming-Community zusammenkommt, um eine großartige Sache zu unterstützen – Extra Life! Als Kapitän von Team Giant Bomb freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir uns auf ein weiteres unglaubliches Jahr voller Spendenaktionen und Streaming vorbereiten.

Extra Life ist ein jährlicher Gaming-Marathon, der Geld für Children's Miracle Network Hospitals sammelt. Spieler aus der ganzen Welt beteiligen sich, indem sie ihr Gameplay streamen und ihre Zuschauer zu Spenden ermutigen. Und dank Zuschauern wie Ihnen ist Giant Bomb seit vielen Jahren ein stolzer Unterstützer dieser Veranstaltung.

Unser Community-Stream-Wochenende wird voller spannender Inhalte sein. Wir haben eine erstaunliche Gruppe von Streamern, die großzügig ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben, um Spiele zu spielen und Geld für bedürftige Kinder zu sammeln. Von Multiplayer-Spielen bis hin zu Retro-Klassikern ist für jeden etwas dabei.

Und das ist noch nicht alles! Unsere Teammitglieder werden ihr Gameplay von Freitag, 3. November, bis Sonntag, 5. November, streamen. Den vollständigen Zeitplan finden Sie auf unserer offiziellen Website Giantbomb.com/chat.

Aber was Extra Life wirklich besonders macht, ist die gemeinsame Anstrengung der Spieler, die sich zusammenschließen, um eine gemeinsame Sache zu unterstützen. Es geht darum, einen Unterschied zu machen und der Welt zu zeigen, dass Gaming etwas Gutes bewirken kann.

Wie können Sie also mitmachen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie zu unseren Spendenaktionen beitragen können. Schalten Sie zunächst die Community-Streams ein und zeigen Sie Ihre Unterstützung. Nehmen Sie am Chat teil, feuern Sie die Streamer an und denken Sie über eine Spende nach. Jeder Beitrag, ob groß oder klein, hat eine bedeutende Wirkung.

Sie können auch dabei helfen, Extra Life und Team Giant Bomb bekannt zu machen. Teilen Sie unsere Social-Media-Beiträge, erzählen Sie es Ihren Freunden und Ihrer Familie und ermutigen Sie sie, ebenfalls zu spenden. Und wenn Sie dazu in der Lage sind, denken Sie natürlich darüber nach, selbst zu spenden. Jeder Dollar fließt in die lebenswichtige medizinische Versorgung von Kindern mit gesundheitlichen Problemen.

Begleiten Sie uns auf dieser Reise, um etwas zu bewirken. Lassen Sie uns gemeinsam Extra Life 2023 zu einem unvergesslichen Ereignis machen. Denn wenn Gamer sich vereinen, können unglaubliche Dinge passieren.

FAQ

Was ist Extraleben?

Extra Life ist ein Gaming-Marathon, der Spenden für Children's Miracle Network Hospitals sammelt. Die Teilnehmer streamen ihr Gameplay und ermutigen ihre Zuschauer zu Spenden.

Wann wird Team Giant Bomb gestreamt?

Mitglieder von Team Giant Bomb werden von Freitag, 3. November, bis Sonntag, 5. November, streamen. Den vollständigen Zeitplan finden Sie auf unserer Website Giantbomb.com/chat.

Wie kann ich dazu beitragen?

Sie können einen Beitrag leisten, indem Sie die Community-Streams einschalten, am Chat teilnehmen und eine Spende tätigen. Sie können auch dazu beitragen, die Bekanntheit von Extra Life und Team Giant Bomb zu verbreiten, indem Sie unsere Beiträge teilen und andere zum Spenden ermutigen.

Wo kann ich spenden?

Unter der URL tinyurl.com/GBXL2023 können Sie für die Extra Life-Spendenaktionen von Team Giant Bomb spenden.

Kann ich Team Giant Bomb beitreten?

Absolut! Wenn Sie daran interessiert sind, Team Giant Bomb beizutreten und Extra Life 2023 zu streamen, wenden Sie sich für weitere Informationen an (Turbo)Shawn, den Kapitän unseres Teams. Lasst uns gemeinsam etwas bewirken!