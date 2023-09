Die Apple-Aktie steht aufgrund des iPhone-Verbots der Kommunistischen Partei Chinas unter Druck

By

In einer aktuellen Mitteilung bekräftigte Evercore ISI die Bewertung „Outperform“ für Apple Inc. und legte ein 12-Monats-Kursziel von 210.00 US-Dollar fest. Aufgrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China stand die Apple-Aktie in den letzten Tagen jedoch unter Abwärtsdruck.

Eine neue Entwicklung zeichnete sich ab, als bekannt wurde, dass die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) ihre Mitarbeiter davon abgehalten hat, Apple iPhones oder andere ausländische Geräte für ihre beruflichen Aufgaben zu verwenden. Es wird erwartet, dass sich dieses Verbot auf Apple auswirken wird, da China rund 19 % des Umsatzes des Unternehmens ausmacht, mit einer starken Ausrichtung auf das iPhone und den App Store.

Auch wenn unklar bleibt, wie groß die Auswirkungen sein werden, glauben die Analysten von Evercore, dass es sich bei diesem Problem eher um ein Schlagzeilenproblem handelt und nicht um etwas, das einen wesentlichen Einfluss auf die Finanzleistung von Apple haben wird. Sie deuten darauf hin, dass Regierungsbeamte in China wahrscheinlich bereits vor der Umsetzung des offiziellen Verbots Apple-Produkte gemieden haben.

Darüber hinaus gilt dieses Verbot bereits zu einem gewissen Grad und es wird erwartet, dass es vor allem für hochrangige Personen gilt, die für die strategische Planung und Entscheidungsfindung in chinesischen Organisationen verantwortlich sind. Es ist unwahrscheinlich, dass es eine große Belegschaft umfasst oder erhebliche Auswirkungen auf die Gesamtkaufkraft der chinesischen Arbeitnehmer hat.

Aufgrund dieser Nachricht fielen die Aktien von Apple (AAPL) im Nachmittagshandel am Donnerstag um 3.23 %.

Insgesamt hat das Verbot von Apple iPhones durch die Kommunistische Partei Chinas zwar zu einem gewissen Abwärtsdruck auf die Aktie des Unternehmens geführt, das Ausmaß der Auswirkungen ist jedoch noch ungewiss. Die Dominanz von Apple in der High-End-Smartphone-Kategorie in China sowie die starke Umsatzentwicklung in den letzten Jahren könnten dazu beitragen, mögliche negative Auswirkungen abzumildern.

