Verbesserung der Kommunikation evidenzbasierter Inhalte in sozialen Medien

Im heutigen digitalen Zeitalter geht der Kampf gegen Fehlinformationen auf Social-Media-Plattformen weiter. Die Verbreitung medizinischer Unwahrheiten während der COVID-19-Pandemie und die Auswirkungen politischer Fehlinformationen auf Wahlen haben die dringende Notwendigkeit deutlich gemacht, dieses Problem anzugehen. Um Fehlinformationen zu bekämpfen, haben Experten drei Hauptakteure identifiziert: Social-Media-Nutzer, staatliche Regulierungsbehörden und die Social-Media-Plattformen selbst.

Ein Ansatz besteht darin, die Nutzer sozialer Medien zu ermutigen, sich über das Thema zu informieren und sich der Taktiken bewusst zu sein, mit denen Fehlinformationen verbreitet werden. Regierungsbehörden werden aufgefordert, mit Social-Media-Plattformen zusammenzuarbeiten, um die Verbreitung von Fehlinformationen zu regulieren und zu verhindern. All diese Bemühungen basieren jedoch auf der Verfügbarkeit verlässlicher Inhalte, die nicht immer leicht zu finden sind, wie unsere kürzlich im Journal of Health Communication veröffentlichte Studie zeigt.

In unserer Studie haben wir 300 Beiträge zur psychischen Gesundheitsforschung von zwei bekannten australischen Forschungsorganisationen zur psychischen Gesundheit analysiert. Die Herausforderung, der wir gegenüberstanden, bestand darin, die Beweise hinter diesen Beiträgen zu ermitteln. Erstaunlicherweise war sich unser Team nur in 56 % der Fälle einig über das Vorhandensein evidenzbasierter Informationen in den Beiträgen, was darauf hindeutet, dass selbst Experten Schwierigkeiten hatten, verlässliche Inhalte zu identifizieren.

Dieses Ergebnis wirft Fragen zur Unterscheidung zwischen Fehlinformationen, Desinformationen und dem auf, was wir als „Informationen von schlechter Qualität“ bezeichnen. Informationen von schlechter Qualität liegen dann vor, wenn der Grad der Belege, die einen Beitrag stützen, nicht erkennbar ist, selbst für Personen mit umfassender Ausbildung auf diesem Gebiet.

Während einige Beiträge auf evidenzbasierte Quellen wie peer-reviewte Artikel verwiesen, stützte sich die Mehrheit auf Expertenmeinungen oder Nachrichtenartikel. Dies stellt für Social-Media-Nutzer die Belastung dar, erhebliche Anstrengungen zu unternehmen, um die Zuverlässigkeit von Inhalten zu überprüfen, was aufgrund der technischen Sprache und des eingeschränkten Zugriffs auf Ressourcen oft eine Herausforderung darstellt.

Als Forscher haben wir evidenzbasierte Leitlinien entwickelt, um die effektive Verbreitung der Forschung zur psychischen Gesundheit auf Social-Media-Plattformen zu unterstützen. Diese Richtlinien betonen, wie wichtig es ist, das Publikum einzubeziehen und gleichzeitig die Quelle der Informationen und die Zielgruppe klar zu kommunizieren. Durch die Verwendung von Bildern, Videos und Hyperlinks können Forscher das Engagement steigern und zugängliche Wege zur Überprüfung von Forschungsinformationen bereitstellen.

Unsere Richtlinien befürworten die folgenden Ansätze:

1. Geben Sie die Informationen und ihre Quelle klar an.

2. Identifizieren Sie die Zielgruppe.

3. Integrieren Sie Medienelemente, die den Beitrag aufwerten und zusätzlichen Kontext bieten.

4. Fügen Sie Hyperlinks ein, um Forschungsinformationen zu validieren.

5. Vermeiden Sie die übermäßige Verwendung von Hashtags.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien können Forscher die Lücke zwischen Engagement und evidenzbasierten Informationen schließen und so Forschungsergebnisse effektiv einem breiteren Publikum auf Social-Media-Plattformen vermitteln.

FAQ:

F: Was sind die wichtigsten Interessenvertreter bei der Bekämpfung von Fehlinformationen in den sozialen Medien?

A: Die wichtigsten Stakeholder sind Social-Media-Nutzer, staatliche Regulierungsbehörden und Social-Media-Plattformen selbst.

F: Was war das wichtigste Ergebnis der Studie?

A: Die Studie ergab, dass es selbst für Experten eine Herausforderung war, die Beweise hinter Social-Media-Beiträgen zu ermitteln, was auf einen Mangel an zuverlässig identifizierbaren, evidenzbasierten Inhalten hindeutet.

F: Wie können Forscher evidenzbasierte Inhalte effektiv kommunizieren?

A: Forscher können evidenzbasierte Inhalte effektiv kommunizieren, indem sie die Informationen und ihre Quelle klar angeben, die Zielgruppe identifizieren, Medienelemente, einschließlich Hyperlinks, einbinden und die übermäßige Verwendung von Hashtags vermeiden.

F: Warum ist es wichtig, gegen Fehlinformationen in sozialen Medien vorzugehen?

A: Fehlinformationen in sozialen Medien können erhebliche Folgen haben, etwa die Verbreitung falscher Informationen über medizinische Behandlungen oder die Beeinflussung des Wahlergebnisses. Daher ist es unerlässlich, Fehlinformationen zu bekämpfen und verlässliche Inhalte zu fördern.