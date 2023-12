Das First Strike Event von EVE Vanguard endet mit spannenden Plänen für die Zukunft

By

Das kürzlich abgeschlossene First Strike-Event von EVE Vanguard hat dazu geführt, dass die Spieler sehnsüchtig auf die nächste Phase des Spieltests warten. CCP Games, der Entwickler von EVE Online, bedankte sich bei den Fans für die Teilnahme an diesem ersten Test und versprach, dass auf dem Weg zur Veröffentlichung eines vollständigen Ego-Shooters (FPS) noch weitere spannende Tests folgen werden.

Während CCP Games keine konkreten Zahlen zur Spielerbeteiligung oder den Auswirkungen der Vanguard-Tests auf die laufenden Piratenaufstände in den Sternhaufen von New Eden bekannt gab, nutzten sie Twitter, um einige bemerkenswerte Spielererfolge vorzustellen. Zu diesen Auszeichnungen gehörten die Spieler mit der höchsten Anzahl an Vanguard-Kills, Nahkampf-Kills und mehr.

Persönlich hat die Erfahrung in Vanguard für viele Spieler sehr viel Spaß gemacht. Die Gelegenheit, in die Rolle eines Vanguard-Klons zu schlüpfen und Chaos auf den Schlachtfeldern zu stiften, war sowohl eine Herausforderung als auch unglaublich viel Spaß. Trotz einiger Niederlagen kam das Gesamterlebnis gut an.

Obwohl der First Strike-Spieltest nur vier Tage dauerte, lieferte er dem Team von CCP Games zweifellos wertvolle Erkenntnisse. Die Entwickler sind begeistert von der Zusammenarbeit mit der Spielergemeinschaft, um dieses Modul weiter zu verfeinern und zu verbessern. Während einer Vorschausitzung bekundeten CCP Burger und CCP Collins ihre Absicht, zahlreiche Tests durchzuführen, verzichteten jedoch auf die Angabe von Terminen.

Nun haben die Entwickler einen konkreteren Zeitplan vorgelegt. Die Vanguard-Website hat bekannt gegeben, dass das nächste Event für Januar 2024 geplant ist, was bedeutet, dass die Spieler nicht lange auf die nächste spannende Phase warten müssen. Während genaue Details vorerst noch nicht bekannt gegeben werden, wird erwartet, dass nach der bevorstehenden Feiertagspause weitere Informationen bekannt gegeben werden. In der Zwischenzeit möchte CCP Games das Feedback aus dem First Strike-Spieltest analysieren und seinem hart arbeitenden Team eine wohlverdiente Pause gönnen.

Unterdessen erlebt die gesamte EVE Online-Community mit der jüngsten Veröffentlichung von Havoc, der zweiten Erweiterung von 2023, ein neues Gefühl der Lebendigkeit. Diese Konvergenz der Ereignisse trägt zweifellos zur Spannung und Vorfreude rund um die Zukunft von Vanguard und dem gesamten EVE Online-Universum bei .