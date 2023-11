EVE Online: Vanguard Alpha-Test angekündigt

By

CCP Games hat gerade den mit Spannung erwarteten Alphatest für EVE Online: Vanguard angekündigt, den kommenden Ego-Shooter im EVE-Universum. Dieser Test gibt den Spielern die Möglichkeit, das Spiel noch vor Jahresende in die Finger zu bekommen.

Dieser Alpha-Test mit dem Namen First Strike ist für den 7. bis 11. Dezember geplant und zielt darauf ab, entscheidende Daten für CCP Games zu sammeln, um ein fesselndes FPS-Erlebnis aufzubauen und es in Zukunft zu unterstützen. Darüber hinaus wird der Test direkte Auswirkungen auf das EVE-Universum selbst haben.

Während des Tests haben die Spieler die Möglichkeit, New Eden aus einer völlig neuen Perspektive zu erkunden, indem sie sich in der neu hinzugefügten Ebene „Pirate Insurgency“ an intensiven Bodenkämpfen beteiligen. Dieses Feature wurde mit der jüngsten Havoc-Erweiterung eingeführt und verspricht, dem Gameplay neue Dynamik zu verleihen.

Die Teilnahme am Alpha-Test steht allen Omega-Abonnenten offen, sodass außer einem EVE-Abonnement kein zusätzlicher Kauf erforderlich ist. Für diejenigen, die am Test teilnehmen möchten, wird Vanguard über den EVE Online-Launcher leicht zugänglich sein.

Um mehr über den Alpha-Test zu erfahren und sich für ein Omega-Abonnement anzumelden, können Spieler die offizielle Website von EVE Vanguard besuchen. Verpassen Sie nicht diese aufregende Gelegenheit, zu den Ersten zu gehören, die die immersive Welt von EVE Online: Vanguard erleben.

FAQ

F: Was ist EVE Online: Vanguard?

EVE Online: Vanguard ist ein kommendes FPS-Modul im EVE-Universum, das das Spielerlebnis des beliebten MMO EVE Online erweitert.

F: Wann findet der Alphatest für EVE Online: Vanguard statt?

Der Alpha-Test mit dem Namen First Strike findet vom 7. bis 11. Dezember statt.

F: Wer kann am Alpha-Test teilnehmen?

Der Alpha-Test steht allen Omega-Abonnenten von EVE Online offen.

F: Wie kann ich am Alpha-Test teilnehmen?

Um am Alpha-Test teilnehmen zu können, müssen Spieler ein Omega-Abonnement haben und über den EVE Online-Launcher auf Vanguard zugreifen.

F: Welche Auswirkungen wird der Alpha-Test auf das EVE-Universum haben?

Der Alpha-Test wird nicht nur wertvolle Daten für den Aufbau des FPS liefern, sondern auch Auswirkungen auf die Struktur von New Eden haben, insbesondere in der neu hinzugefügten Pirate Insurgency-Ebene.